NFL

Super Bowl LX: ¿El MVP del Gran Juego está destinado a un quarterback?

Trofeo al MVP del Super Bowl | Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:10 - 02 febrero 2026
Aunque hay casos excepcionales, cada año es más complicado que un jugador que no sea QB se lleve el premio al MVP en el Super Bowl

A medida que nos acercamos a la histórica edición del Super Bowl LX de la NFL, una estadística se impone con más fuerza que cualquier otra en la previa: el dominio absoluto de los Quarterbacks en la carrera por el galardón al Jugador Más Valioso (MVP).

Trofeo Pete Rozelle | AP

A lo largo de la historia, el Trofeo Pete Rozelle ha sido, en la gran mayoría de los casos, un premio para el director de orquesta. De acuerdo con el registro histórico de los ganadores, la balanza se inclina drásticamente hacia una sola posición:

  • Quarterbacks (QB): 34 veces elegidos.

  • Resto de las posiciones: 25 veces elegidas.

DOMINIO CLARO DEL QB EN EL MVP

Desde que Bart Starr se llevara los dos primeros honores en la era de los Packers de Vince Lombardi, la narrativa ha sido clara: si ganas el Super Bowl, tu QB tiene grandes probabilidades de ser el MVP. Figuras legendarias como Joe Montana y Tom Brady no solo han levantado múltiples trofeos de campeonato, sino que han acaparado este premio individual, reforzando la idea de que es una distinción exclusiva para los pasadores.

Jalen Hurts, MVP del Super Bowl LIX | AP

Incluso en la era moderna, con Patrick Mahomes en este rubro, parece que la única forma de que un jugador de otra posición destaque es mediante una actuación defensiva histórica o un desempeño estadísticamente anómalo por parte de un receptor.

LEYENDAS QUE SE "ROBARON" EL MVP

A pesar del dominio de los QB, existen "rebeldes" que han logrado arrebatarles el foco. Los Wide Receivers (8 veces) y los Running Backs (7 veces, incluyendo el registro de FB) son quienes más competencia han dado.

Sin embargo, los casos más memorables son aquellos donde la defensa dictó sentencia. Nombres como Ray Lewis (LB), Dexter Jackson (CB) y Von Miller (LB) nos recuerdan que, aunque el juego aéreo venda boletos, una defensa dominante puede secuestrar la narrativa del partido más importante del año. Mención especial merece el Super Bowl XII, el único caso en la historia donde dos jugadores compartieron el honor: los linieros defensivos Harvey Martin y Randy White.

Trofeo Pete Rozelle al MVP | Grosby Group

TODOS LOS MVP EN LA HISTORIA DEL SUPER BOWL

Edición

Jugador(es)

Posición

Equipo

I

Bart Starr

QB

Green Bay Packers

II

Bart Starr

QB

Green Bay Packers

III

Joe Namath

QB

New York Jets

IV

Len Dawson

QB

Kansas City Chiefs

V

Chuck Howley

LB

Dallas Cowboys

VI

Roger Staubach

QB

Dallas Cowboys

VII

Jake Scott

S

Miami Dolphins

VIII

Larry Csonka

FB

Miami Dolphins

IX

Franco Harris

RB

Pittsburgh Steelers

X

Lynn Swann

WR

Pittsburgh Steelers

XI

Fred Biletnikoff

WR

Oakland Raiders

XII

Harvey Martin & Randy White

DL

Dallas Cowboys

XIII

Terry Bradshaw

QB

Pittsburgh Steelers

XIV

Terry Bradshaw

QB

Pittsburgh Steelers

XV

Jim Plunkett

QB

Oakland Raiders

XVI

Joe Montana

QB

San Francisco 49ers

XVII

John Riggins

RB

Washington Redskins

XVIII

Marcus Allen

RB

Los Angeles Raiders

XIX

Joe Montana

QB

San Francisco 49ers

XX

Richard Dent

DE

Chicago Bears

XXI

Phil Simms

QB

New York Giants

XXII

Doug Williams

QB

Washington Redskins

XXIII

Jerry Rice

WR

San Francisco 49ers

XXIV

Joe Montana

QB

San Francisco 49ers

XXV

Ottis Anderson

RB

New York Giants

XXVI

Mark Rypien

QB

Washington Redskins

XXVII

Troy Aikman

QB

Dallas Cowboys

XXVIII

Emmitt Smith

RB

Dallas Cowboys

XXIX

Steve Young

QB

San Francisco 49ers

XXX

Larry Brown

CB

Dallas Cowboys

XXXI

Desmond Howard

KR

Green Bay Packers

XXXII

Terrell Davis

RB

Denver Broncos

XXXIII

John Elway

QB

Denver Broncos

XXXIV

Kurt Warner

QB

St. Louis Rams

XXXV

Ray Lewis

LB

Baltimore Ravens

XXXVI

Tom Brady

QB

New England Patriots

XXXVII

Dexter Jackson

CB

Tampa Bay Buccaneers

XXXVIII

Tom Brady

QB

New England Patriots

XXXIX

Deion Branch

WR

New England Patriots

XL

Hines Ward

WR

Pittsburgh Steelers

XLI

Peyton Manning

QB

Indianapolis Colts

XLII

Eli Manning

QB

New York Giants

XLIII

Santonio Holmes

WR

Pittsburgh Steelers

XLIV

Drew Brees

QB

New Orleans Saints

XLV

Aaron Rodgers

QB

Green Bay Packers

XLVI

Eli Manning

QB

New York Giants

XLVII

Joe Flacco

QB

Baltimore Ravens

XLVIII

Malcolm Smith

LB

Seattle Seahawks

XLIX

Tom Brady

QB

New England Patriots

L

Von Miller

LB

Denver Broncos

LI

Tom Brady

QB

New England Patriots

LII

Nick Foles

QB

Philadelphia Eagles

LIII

Julian Edelman

WR

New England Patriots

LIV

Patrick Mahomes

QB

Kansas City Chiefs

LV

Tom Brady

QB

Tampa Bay Buccaneers

LVI

Cooper Kupp

WR

Los Angeles Rams

LVII

Patrick Mahomes

QB

Kansas City Chiefs

LVIII

Patrick Mahomes

QB

Kansas City Chiefs

LIV*

Jalen Hurts

QB

Philadelphia Eagles

