Super Bowl LX: ¿El MVP del Gran Juego está destinado a un quarterback?
A medida que nos acercamos a la histórica edición del Super Bowl LX de la NFL, una estadística se impone con más fuerza que cualquier otra en la previa: el dominio absoluto de los Quarterbacks en la carrera por el galardón al Jugador Más Valioso (MVP).
A lo largo de la historia, el Trofeo Pete Rozelle ha sido, en la gran mayoría de los casos, un premio para el director de orquesta. De acuerdo con el registro histórico de los ganadores, la balanza se inclina drásticamente hacia una sola posición:
Quarterbacks (QB): 34 veces elegidos.
Resto de las posiciones: 25 veces elegidas.
DOMINIO CLARO DEL QB EN EL MVP
Desde que Bart Starr se llevara los dos primeros honores en la era de los Packers de Vince Lombardi, la narrativa ha sido clara: si ganas el Super Bowl, tu QB tiene grandes probabilidades de ser el MVP. Figuras legendarias como Joe Montana y Tom Brady no solo han levantado múltiples trofeos de campeonato, sino que han acaparado este premio individual, reforzando la idea de que es una distinción exclusiva para los pasadores.
Incluso en la era moderna, con Patrick Mahomes en este rubro, parece que la única forma de que un jugador de otra posición destaque es mediante una actuación defensiva histórica o un desempeño estadísticamente anómalo por parte de un receptor.
LEYENDAS QUE SE "ROBARON" EL MVP
A pesar del dominio de los QB, existen "rebeldes" que han logrado arrebatarles el foco. Los Wide Receivers (8 veces) y los Running Backs (7 veces, incluyendo el registro de FB) son quienes más competencia han dado.
Sin embargo, los casos más memorables son aquellos donde la defensa dictó sentencia. Nombres como Ray Lewis (LB), Dexter Jackson (CB) y Von Miller (LB) nos recuerdan que, aunque el juego aéreo venda boletos, una defensa dominante puede secuestrar la narrativa del partido más importante del año. Mención especial merece el Super Bowl XII, el único caso en la historia donde dos jugadores compartieron el honor: los linieros defensivos Harvey Martin y Randy White.
TODOS LOS MVP EN LA HISTORIA DEL SUPER BOWL
Edición
Jugador(es)
Posición
Equipo
I
Bart Starr
QB
Green Bay Packers
II
Bart Starr
QB
Green Bay Packers
III
Joe Namath
QB
New York Jets
IV
Len Dawson
QB
Kansas City Chiefs
V
Chuck Howley
LB
Dallas Cowboys
VI
Roger Staubach
QB
Dallas Cowboys
VII
Jake Scott
S
Miami Dolphins
VIII
Larry Csonka
FB
Miami Dolphins
IX
Franco Harris
RB
Pittsburgh Steelers
X
Lynn Swann
WR
Pittsburgh Steelers
XI
Fred Biletnikoff
WR
Oakland Raiders
XII
Harvey Martin & Randy White
DL
Dallas Cowboys
XIII
Terry Bradshaw
QB
Pittsburgh Steelers
XIV
Terry Bradshaw
QB
Pittsburgh Steelers
XV
Jim Plunkett
QB
Oakland Raiders
XVI
Joe Montana
QB
San Francisco 49ers
XVII
John Riggins
RB
Washington Redskins
XVIII
Marcus Allen
RB
Los Angeles Raiders
XIX
Joe Montana
QB
San Francisco 49ers
XX
Richard Dent
DE
Chicago Bears
XXI
Phil Simms
QB
New York Giants
XXII
Doug Williams
QB
Washington Redskins
XXIII
Jerry Rice
WR
San Francisco 49ers
XXIV
Joe Montana
QB
San Francisco 49ers
XXV
Ottis Anderson
RB
New York Giants
XXVI
Mark Rypien
QB
Washington Redskins
XXVII
Troy Aikman
QB
Dallas Cowboys
XXVIII
Emmitt Smith
RB
Dallas Cowboys
XXIX
Steve Young
QB
San Francisco 49ers
XXX
Larry Brown
CB
Dallas Cowboys
XXXI
Desmond Howard
KR
Green Bay Packers
XXXII
Terrell Davis
RB
Denver Broncos
XXXIII
John Elway
QB
Denver Broncos
XXXIV
Kurt Warner
QB
St. Louis Rams
XXXV
Ray Lewis
LB
Baltimore Ravens
XXXVI
Tom Brady
QB
New England Patriots
XXXVII
Dexter Jackson
CB
Tampa Bay Buccaneers
XXXVIII
Tom Brady
QB
New England Patriots
XXXIX
Deion Branch
WR
New England Patriots
XL
Hines Ward
WR
Pittsburgh Steelers
XLI
Peyton Manning
QB
Indianapolis Colts
XLII
Eli Manning
QB
New York Giants
XLIII
Santonio Holmes
WR
Pittsburgh Steelers
XLIV
Drew Brees
QB
New Orleans Saints
XLV
Aaron Rodgers
QB
Green Bay Packers
XLVI
Eli Manning
QB
New York Giants
XLVII
Joe Flacco
QB
Baltimore Ravens
XLVIII
Malcolm Smith
LB
Seattle Seahawks
XLIX
Tom Brady
QB
New England Patriots
L
Von Miller
LB
Denver Broncos
LI
Tom Brady
QB
New England Patriots
LII
Nick Foles
QB
Philadelphia Eagles
LIII
Julian Edelman
WR
New England Patriots
LIV
Patrick Mahomes
QB
Kansas City Chiefs
LV
Tom Brady
QB
Tampa Bay Buccaneers
LVI
Cooper Kupp
WR
Los Angeles Rams
LVII
Patrick Mahomes
QB
Kansas City Chiefs
LVIII
Patrick Mahomes
QB
Kansas City Chiefs
LIV*
Jalen Hurts
QB
Philadelphia Eagles