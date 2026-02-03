Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Exjugador de Cruz Azul a detalles de ser nuevo futbolista del LAFC

Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 18:49 - 02 febrero 2026
Stephen Eustáquio se unirá al equipo angelino procedente del Porto

La mala suerte y Cruz Azul suelen ir de la mano, no solo por lo que pasa dentro de la cancha, sino también por algunos fichajes que terminaron siendo un dolor de cabeza. Uno de los casos más recordados es el del canadiense Stephen Eustáquio, quien llegó como apuesta al mediocampo celeste, pero su historia en La Máquina se convirtió en un capítulo de frustración.

Eustáquio aterrizó en el futbol mexicano con expectativa, pero su paso fue prácticamente fugaz. En su debut con Cruz Azul, el mediocampista se lesionó y esa situación terminó por marcarlo, ya que nunca pudo consolidarse como se esperaba y con el tiempo terminó saliendo del club por la puerta de atrás, dejando una sensación de “lo que pudo ser”.

Stephen Eustáquio, en su etapa con Cruz Azul | IMAGO7

A pesar de ese golpe, el futbolista oriundo de Leamington no se quedó estancado. Con trabajo y paciencia, logró recuperar ritmo, nivel y confianza, lo que lo llevó a retomar su carrera de forma sólida lejos de la Liga MX, demostrando que el talento que alguna vez ilusionó a Cruz Azul sí estaba ahí.

Ese resurgir lo impulsó a convertirse en un jugador importante tanto en clubes europeos como con la Selección de Canadá, en la que se volvió un mediocampista confiable, con experiencia y capacidad para competir en escenarios de alto nivel. Su evolución fue tan clara que pasó de ser una promesa frustrada en México a consolidarse en una liga exigente como la portuguesa.

Stephen Eustáquio, en su etapa con Cruz Azul | IMAGO7

Stephen Eustáquio deja Porto y se acerca a la MLS con el LAFC

Ahora, el canadiense está por vivir un nuevo giro en su carrera, ya que de acuerdo con información de Jorge Sauma, Stephen Eustáquio será nuevo jugador del LAFC. El movimiento representa un salto importante a la Major League Soccer, en un club que se ha convertido en protagonista y que busca reforzarse con futbolistas de jerarquía internacional.

El reporte indica que Eustáquio deja Porto para sumarse al conjunto de Los Ángeles, un paso que llama la atención por el peso del equipo en Estados Unidos y por el perfil del jugador, que llega con recorrido europeo y un presente competitivo que puede marcar diferencia en el mediocampo.

La operación, según la misma información, sería un préstamo con opción a compra, con una cifra estimada en siete millones de euros, lo que refleja que LAFC no solo lo quiere como un refuerzo temporal, sino como una pieza con potencial para quedarse y convertirse en parte importante del proyecto.

Stephen Eustáquio, con la Selección de Canadá ante México | IMAGO7

Del fracaso en Cruz Azul a una nueva oportunidad para brillar

Con este movimiento, Stephen Eustáquio se perfila para iniciar una nueva etapa en Estados Unidos, con la misión de confirmar su nivel y convertirse en un mediocampista clave en el LAFC. Para muchos, será la oportunidad perfecta de escribir un capítulo distinto al que vivió en México, ahora con madurez, experiencia y un presente mucho más sólido.

