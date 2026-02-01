Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”

Ruvalcaba en Puebla ante el Cruz Azul l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 22:58 - 31 enero 2026
El atacante mexicano pone rumbo a la MLS

Jorge Ruvalcaba vivió sus últimos momentos como jugador de Pumas, el atacante mexicano ha puesto rumbo a la MLS para fichar con el New York Red Bulls, sin antes despedirse de la afición universitaria con palabras emotivas.

Ruvalcaba en el estadio de Puebla l IMAGO7

El futbolista auriazul dejó reacciones conmovedoras en entrevista con Análisis Puma: “A la afición muchas gracias por todo porque también creo que ellos me vieron madurar como persona, como futbolista, creo me vieron pasar momentos no tan buenos y momentos buenos como el torneo pasado, que para mi fue el mejor torneo que he vivido en mi carrera en Pumas.”

“Agradecerles por todo porque la realidad es que bastante la afición siempre confió en mí desde el principio, es normal la gente pasa por malos momentos pero creo que me apoyaron muchísimo”, resaltó Ruvalcaba en el aeropuerto.

Rumbo a la MLS

La operación se ha pactado como una venta definitiva, lo que marca el punto final de la relación laboral entre el extremo mexicano y el Club Universidad. Ruvalcaba, quien llegó al equipo en 2021, culminó su proceso de formación en la Cantera y tras probar suerte en Europa con el Standard de Lieja, volvió a Pumas para consolidar su carrera.

Su etapa con el cuadro auriazul termina con un total de 99 partidos disputados, 16 goles marcados y 8 asistencias. Ruvalcaba volverá a donde todo comenzó para él, Estados Unidos, aunque esta vez será su primera experiencia en la Major League Soccer.

Jorge Ruvalcaba en partido ante Cruz Azul l IMAGO7

¿Quién es su sustituto?

Uriel Antuna llegó recientemente a la Ciudad de México para completar a la postre su movimiento de Tigres a Pumas y de inmediato se puso a las órdenes de Efraín Juárez para tener su primera actividad para sustituir la salida de Jorge Ruvalcaba.

El nuevo atacante auriazul se presentó en Ciudad Universitaria durante una cómoda victoria de 4-0 sobre Santos Laguna. Efraín Juárez pudo ver sus primeros aportes en el plantel construido para el Clausura 2026, en el que quieren romper la racha de 15 años sin título.

Uriel Antuna jugó por última vez en el duelo entre Tigres ante Toluca, pero solo disputó siete minutos. En su etapa con Pumas, el exjugador de Chivas buscará retomar un ritmo constante para llegar a su mejor nivel, el cual ya ha mostrado dentro del futbol mexicano.

Ruvalcaba en CU ante Gallos Blancos l IMAGO7
