Futbol

Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos

Efraín Juárez da órdenes | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara 01:37 - 31 enero 2026
El estratega de Universidad Nacional resaltó una estadística clave de su equipo

Pumas venció contundentemente a Santos Laguna con un marcador de 4-0. Efraín Juárez valora la constancia del equipo, especialmente por una estadística que lo demuestra: en los últimos 10 encuentros, Universidad Nacional solo ha perdido dos.

Pumas celebra tras un gol | IMAGO7

¿Qué dijo Efraín Juárez tras victoria ante Santos?

"Siempre he dicho que hay que ser conscientes cuando se gana. Ni hoy somos los mejores, ni hace 15 días que empatamos en casa y hubo un poco de frustración en el grupo y la afición éramos peores que ayer. El equipo ha demostrado que siempre cree en lo que estamos haciendo en todas las circunstancias, en todo momento, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Hay que estar tranquilos", comentó el estratega mexicano.

"Estamos hablando de estadísticas: en los últimos 10 partidos hemos tenido dos derrotas, San Luis y el Play-In con Pachuca. El equipo y el grupo están muy fuertes y saben perfectamente lo que hacemos y cómo entrenamos. El resultado vendrá en consecuencia del trabajo, el esfuerzo y la unión que se muestra día con día. Estoy contento, tranquilo"
Uriel Antuna debutó con Pumas | IMAGO7

Efraín Juárez explica el fichaje de Uriel Antuna

Pumas fortaleció su plantilla con la llegada de Uriel Antuna, quien disputó sus primeros minutos. El atacante entró al 56’, y con el partido resuelto, no pudo aportar al marcador. Juárez explicó la razón por la cual decidieron ficharlo.

"Uriel siempre ha estado en carpeta desde que llegué. Un tipo que gusta a la institución. Creo que en ese aspecto, Toño (Sancho) ha sido muy respetuoso también en entender qué son las necesidades del equipo. Y cuando sabíamos que había la posibilidad, ya hace un tiempo que se venían negociando el tema de Ruva. El club me muestra opciones y la opción que gustaba mucho al club, que me la presenta la vicepresidencia deportiva, en este caso encabezada por Toño, era Uriel", explicó Efraín Juárez.

Pide no subestimar a Santos

Por último, Efraín Juárez no cree que el rival tenga que ser subestimado, especialmente porque le hicieron un buen partido a Toluca. Si bien Santos no ha sido un equipo regular en los últimos años, no deja de ser incómodo.

"Es parte del proceso en el que estamos; el club confió en mí para llevar a la institución y tener momentos importantes. Hoy se me dio un partido muy bueno en casa, con un rival que venía de hacer un gran partido a Toluca, de empatar con Juárez en casa.

"Más allá de la perspectiva o de cómo se ve y que el resultado es abultado, es un equipo dirigido por un buen técnico y la realidad es que hoy fuimos contundentes en muchas situaciones, cosa que no nos había pasado. Hay que seguir por esa línea", finalizó Juárez.

Francisco Rodríguez y Efraín Juárez | MEXSPORT
