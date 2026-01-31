¡Rugen en CU! Pumas golea a Santos y extiende racha invicta

Los Pumas de Efraín Juárez rugen. En la Jornada 4 del Clausura 2026, Universidad Nacional goleó 4-0 a Santos Laguna, con una actuación sobresaliente de Jordan Carrillo, exjugador de los Guerreros, al anotar un doblete.

El proyecto de Efraín Juárez ha sufrido altibajos desde su inicio, pero en este arranque de torneo, la expectativa se alza con un triunfo contundente, que más allá del resultado, se valora el rendimiento de sus jugadores, pues demuestran una mayor sinergia.

Pumas celebrando ante Santos l IMAGO7

¿Cómo fue la victoria de Pumas ante Santos?

Jordan Carrillo aplicó la ley del ex en dos ocasiones. Primero de cabeza al minuto 12, tras un centro de Alan Medina, quien registró dos asistencias en el encuentro. El segundo llegó por la banda izquierda, luego de hacer un recorte letal para sacar el disparo que posteriormente venció a Carlos Acevedo.

Adalberto Carrasquilla también se hizo presente en el marcador, con un disparo desde fuera del área que desvió la defensa de Santos. Carlos Acevedo poco pudo hacer para evitar la anotación.

Alan Medina selló la goleada de Pumas con un disparo desde larga distancia. En tan solo 45 minutos, Universidad Nacional tenía el marcador 4-0, por lo que en la segunda mitad, el duelo tomó un ritmo más relajado, especialmente por la postura del equipo local.

Uriel Antuna debuta con Pumas

Efraín Juárez aprovechó la comodidad en el encuentro para darle minutos a su nuevo elemento, Uriel Antuna, quien llegó a la Ciudad de México apenas el miércoles para completar su movimiento de Tigres a Pumas. El ‘Brujo’ no pudo presentarse con gol ni asistencia, pero su primera participación fue dentro de un ambiente positivo.

Pumas en goleada dentro de la J4 l IMAGO7

Con este resultado, Pumas mantiene su racha invicta, en la cual ha sacado dos triunfos y dos empates. Con ocho unidades, el conjunto auriazul se coloca entre los primeros lugares de la tabla del Clausura 2026.

Carrillo ante Santos Laguna l IMAGO7