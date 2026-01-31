Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Uriel Antuna debuta con Pumas en el duelo ante Santos

Uriel Antuna debuta con Pumas l IMAGO7
David Torrijos Alcántara 22:58 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante mexicano registró sus primeros minutos como futbolista auriazul

Canterano de Santos Laguna, el destino lo puso a debutar con Pumas frente a ellos. Uriel Antuna recibió sus primeros minutos como futbolista de Universidad Nacional y en un escenario inmejorable: victoria contundente en el Estadio Olímpico.

Antuna ingresando ante Santos Laguna l IMAGO7

¿Cómo fue la llegada de Antuna a Pumas?

Uriel Antuna llegó este miércoles a la Ciudad de México para completar su movimiento de Tigres a Pumas y de inmediato se puso a las órdenes de Efraín Juárez para tener su primera actividad.

El nuevo atacante auriazul se presentó en Ciudad Universitaria durante una cómoda victoria de 4-0 sobre Santos Laguna. Efraín Juárez pudo ver sus primeros aportes en el plantel construido para el Clausura 2026, en el que quieren romper la racha de 15 años sin título.

Antuna, en busca de más minutos

Uriel Antuna jugó por última vez en el duelo entre Tigres ante Toluca, pero solo disputó siete minutos. En su etapa con Pumas, el ‘Brujo’ buscará retomar un ritmo constante para llegar a su mejor nivel, el cual ya ha mostrado dentro del futbol mexicano.

Con Cruz Azul, Antuna vivió su mejor momento, luego de una etapa irregular en Chivas. Sin embargo, con Tigres no tuvo éxito y las estadísticas lo demuestran, al solo registrar una anotación.

Antuna en calentamiento en CU J4 l IMAGO7

Dentro de un partido cómodo, en el que Pumas no sufre, Antuna pudo tener sus primeros minutos, motivado para que en los próximos compromisos genere sus primeras aportaciones en cuanto a números al equipo dirigido por Efraín Juárez.

Antuna antes su debut en CU l IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?