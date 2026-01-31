Uriel Antuna debuta con Pumas en el duelo ante Santos

Canterano de Santos Laguna, el destino lo puso a debutar con Pumas frente a ellos. Uriel Antuna recibió sus primeros minutos como futbolista de Universidad Nacional y en un escenario inmejorable: victoria contundente en el Estadio Olímpico.

Antuna ingresando ante Santos Laguna l IMAGO7

¿Cómo fue la llegada de Antuna a Pumas?

Uriel Antuna llegó este miércoles a la Ciudad de México para completar su movimiento de Tigres a Pumas y de inmediato se puso a las órdenes de Efraín Juárez para tener su primera actividad.

El nuevo atacante auriazul se presentó en Ciudad Universitaria durante una cómoda victoria de 4-0 sobre Santos Laguna. Efraín Juárez pudo ver sus primeros aportes en el plantel construido para el Clausura 2026, en el que quieren romper la racha de 15 años sin título.

Antuna, en busca de más minutos

Uriel Antuna jugó por última vez en el duelo entre Tigres ante Toluca, pero solo disputó siete minutos. En su etapa con Pumas, el ‘Brujo’ buscará retomar un ritmo constante para llegar a su mejor nivel, el cual ya ha mostrado dentro del futbol mexicano.

Con Cruz Azul, Antuna vivió su mejor momento, luego de una etapa irregular en Chivas. Sin embargo, con Tigres no tuvo éxito y las estadísticas lo demuestran, al solo registrar una anotación.

Antuna en calentamiento en CU J4 l IMAGO7

Dentro de un partido cómodo, en el que Pumas no sufre, Antuna pudo tener sus primeros minutos, motivado para que en los próximos compromisos genere sus primeras aportaciones en cuanto a números al equipo dirigido por Efraín Juárez.