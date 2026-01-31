¡Ley del ex! Jordan Carrillo anota doblete en el Pumas ante Santos

Jordan Carrillo festejó sus primeras anotaciones como futbolista de Pumas. En el duelo ante Santos, el jugador de 24 años adelantó al conjunto auriazul en el Estadio Olímpico Universitario, además de hacer el tercero que motiva al equipo para continuar su racha invicta en el Clausura 2026.

Jordan Carrillo ante Santos Laguna l IMAGO7

¿Cómo fueron los goles de Jordan Carrillo?

Al minuto 12, el atacante mexicano se levantó para disparar de cabeza tras un certero centro de Alan Medina. Carrillo pudo festejar frente a la afición de Ciudad Universitaria por primera ocasión como jugador de Pumas.

Carrillo recibió el balón por banda izquierda y recortó para sacar el disparo y vencer el arco de Carlos Acevedo. El tercer tanto cayó apenas al 31’, que prácticamente sella el triunfo de Universidad Nacional.

Las anotaciones tienen sabor especial, pues Carrillo hizo valer la ley del ex. El atacante llegó a Universidad Nacional como refuerzo para el Clausura 2026. Su festejo no fue completamente airado, en señal de respeto para su antiguo club.

Pumas ante Santos J4 l IMAGO7

Afición y equipo conectados

El ambiente en Ciudad Universitaria ya era bueno desde la previa, con una entrada aceptable al ser un duelo en viernes, pero Carrillo le dio motivos a la afición para que hiciera valer la pena su asistencia al duelo de la Jornada 4 del Clausura 2026.

El equipo de Efraín Juárez demuestra capacidad y que sus jugadores cada vez se entienden más dentro del campo. Una victoria en el Olímpico Universitario podría ser un momento clave para que la confianza se ponga a tope.