¡Otra vez tú! Pietrasanta reaparece para arremeter contra Santos Laguna: ‘Mi Chavita Iglesias’

Jorge Pietrasanta reapareció nuevamente en redes sociales, el analista y narrador de ESPN lanzó un nuevo comentario, desde su cuenta de X, para arremeter contra Santos Laguna tras terminar con goleada en contra en su visita a los Pumas con un 4-0.

‘Pietra’ resaltó la crisis del cuadro lagunero resaltando “Chavita Iglesias destrozando Santos y qué tal los antros en CDMX”, acompañado de un emoji tocándose la frente. Sin dar más contexto todo indica que es una indirecta a Aleco Irarragorri, presidente del equipo.

Pietrasanta con Mario Carrillo l IMAGO7

Y es que, dicha comparativa hace alusión al famoso actor (Chava Iglesias) de "Club de Cuervos", quien "destroza" su equipo por mala gestión y prefiere fiestas en antros de CDMX desenlazando una historia junto a otros personajes.

¿Cómo fue la goleada recibida?

Santos sufrió una nueva derrota, ahora a manos de Jordan Carrillo quien aplicó la ley del ex en dos ocasiones. Primero de cabeza al minuto 12, tras un centro de Alan Medina, quien registró dos asistencias en el encuentro. El segundo llegó por la banda izquierda.

La goleada fue catapultada con gol de Adalberto Carrasquilla también se hizo presente en el marcador, con un disparo desde fuera del área que desvió la defensa de Santos. Carlos Acevedo poco pudo hacer para evitar la anotación.

Santos Laguna en CU l IMAGO7

Alan Medina selló la victoria de Pumas con un disparo desde larga distancia. En tan solo 45 minutos, Universidad Nacional tenía el marcador 4-0, por lo que en la segunda mitad, el duelo tomó un ritmo más relajado, especialmente por la postura del equipo local.

Santos no pudieron impedir cabezazo de atacante de Pumas l IMAGO7

Arranque de Santos Laguna

Santos Laguna se sigue hundiendo en el fondo de la tabla de clasificación del Clausura 2026 después de sumar una unidad en cuatro partidos disputados, el conjunto dirigido por Francisco Rodríguez sigue sin mostrar una mejor cara.