Futbol

Francisco Rodríguez tras derrota ante Pumas: “el equipo no compitió como debía”

Francisco Rodríguez con Santos I IMAGO7
David Torrijos Alcántara 07:37 - 31 enero 2026
El estratega español fue autocrítico con el funcionamiento de su equipo

Santos Laguna vivió una pesadilla en el Estadio Olímpico Universitario, al caer 4-0. El estratega de los Guerreros, Francisco Rodríguez fue autocrítico con el rendimiento de su equipo.

Victoria de Pumas sobre Santos I IMAGO7

Para el entrenador español, su equipo no estuvo al nivel competitivo que se esperaba, pues en tan solo el primer tiempo, Pumas resolvió el encuentro con el marcador de 4-0, con un doblete de su exjugador, Jordan Carrillo.

“El análisis es muy claro. En la primera parte, el equipo no ha competido como tiene que competir. Cada vez que Pumas se acercaba era gol”, dijo Francisco Rodríguez tras la derrota.
Pumas vs Santos Jornada 4 I IMAGO7

Carlos Acevedo tuvo que salir del partido en la segunda mitad por un golpe en la cara, lo que encendió las alarmas en Santos y por supuesto, en la Selección Mexicana al ser una de las posibles alternativas de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. Sobre ello, Rodríguez no pudo dar información al desconocer los detalles.

"Por el momento, no tengo otra información. Ha sufrido un incidente en el rostro y no tenemos más información que podamos adelantar. Entendemos que se ha asustado porque ha perdido un poco el equilibrio, pero se espera que pronto esté bien”, explicó Rodríguez.
Carlos Acevedo lesionado I IMAGO7

Por último, Francisco Rodríguez no pudo darle un mensaje a la afición, pues tras un resultado tan negativo no encontró la forma. El español se responsabilizó junto a su equipo del mal momento que atraviesan.

“Pero ahora mismo, lo que le pueda decir a la afición no tiene mucho sentido cuando al final perdiendo 4-0 es inexplicable. Somos culpables, por supuesto de todo lo que estamos haciendo”, dijo Rodríguez.
Francisco Villalba en la derrota de Santos I IMAGO7
