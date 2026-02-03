Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions

¡A ponerse chamarra en la Sultana del Norte! Los Tigres utilizaron sus redes sociales para anunciar su viaje a Canadá, para su primer duelo en la Concacaf Champions Cup, en el que enfrentarán al Forge FC; en un partido que se prevén condiciones climáticas adversas.

En las fotos que subió el equipo regiomontano se pudo observar a André-Pierre Gignac, con una indumentaria preparada para el clima gélido del país de la hoja de maple. La U de Nuevo León buscará tener un primer gran partido importante, para así establecer el rumbo para un nuevo título.

Futbolistas de Tigres rumbo a Canadá | @TigresOficial

¿Cómo será el clima en Canadá en el duelo de los Tigres?

El Forge FC, con sede en Hamilton, Ontario, Canadá, recibirá a los Tigres en el Tim Hortons Field, y aunque el estadio no es de una gran capacidad (apenas 23 mil aficionados), el clima será el verdadero factor.

Con información meteorológica de Canadá, el clima en Hamilton será de -17° centígrados, siendo uno de los climas más extremos nunca antes vistos en el balompié norteamericano. El conjunto regiomontano está acostumbrado a jugar con frío, pero la duda es sí podrán resistir dichas inclemencias.

Marcelo Flores con Tigres en el último partido ante León | IMAGO7

Forge FC, actual líder en Canadá

El equipo es uno de los más jóvenes en la Canadian Premier League, pero no por eso serán presa fácil de los de Guido Pizarro. Actualmente, el conjunto de Ontario ocupa la primera posición en dicho campeonato.

No será la primera participación del equipo de Hamilton ante un equipo mexicano, pues en 2022 enfrentó a Cruz Azul, aunque el resultado fue una paliza. El Forge FC perdió de una manera estrepitosa en los Octavos de Final, con un global de 4-1.

El equipo también marcó un hito sin precedentes, pues en su momento se convirtió en el primer conjunto canadiense en disputar el trofeo de Concacaf sin estar en la MLS. Los equipos de la hoja de maple con mejor participación en el certamen han sido Toronto FC y Vancouver Whitecaps.