Contra

Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio

Checa todos los detalles del recién inaugurado Tren Insurgente/X: @TrenInsurgente
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:45 - 02 febrero 2026
Luego de 14 años desde el inicio de su construcción, este día fue inaugurado en su totalidad el tren que conecta al Edomex con la CDMX

Este lunes 2 de febrero fue inaugurado el tramo que faltaba del Tren Insurgente, el cual desde hoy brinda servicio de Zinacantepec, en Toluca, Estado de México, a Observatorio, en la Ciudad de México, y viceversa. Aquí te contamos horarios, tarifas y estaciones del nuevo sistema de transporte.

Una obra clave para la movilidad metropolitana

El Tren Insurgente es una obra que comenzó en 2014 y recorre 57.7 kilómetros, con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. Su objetivo es beneficiar a cerca de 140 mil personas al día.

La presidenta Sheinbaum estuvo presente en la inauguración completo del Tren Insurgente/Presidencia de México

Estaciones y tiempo de recorrido

El sistema cuenta con siete estaciones en total y un tiempo estimado de recorrido de terminal a terminal de 50 minutos. Para su operación se disponen 20 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, con un tiempo de espera de entre 5 y 7 minutos.

Estaciones del Tren Insurgente

  • Zinacantepec

  • Toluca Centro

  • Metepec

  • Lerma

  • Santa Fe

  • Vasco de Quiroga

  • Observatorio

El Tren Insurgente está conformado por siete estaciones/X: @TrenInsurgente

Horarios de servicio del Tren Insurgente

  • Lunes a viernes: de 5:00 a 00:00 horas/Último tren desde Zinacantepec: 23:00 horas

  • Sábados: de 6:00 a 00:00 horas

  • Domingos y días festivos: de 7:00 a 00:00 horas

Tarifas del Tren Insurgente

  • El precio del viaje va de $15 a $100 pesos, dependiendo del número de estaciones recorridas.

  • Viaje de una estación (CDMX o Edomex): $15 pesos

  • Recorrido completo (Zinacantepec–Observatorio o viceversa): $100 pesos

El costo por viaje del Tren Insurgente depende de las estaciones recorridas/X: @TrenInsurgente

Sheinbaum destaca visión de transformación

“No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta la Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Entonces es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de inauguración realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec.

Clara Brugada califica el día como histórico

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, calificó la inauguración como un hecho histórico para la capital.

Hoy es un día muy importante, realmente va a quedar como un día en la historia de la Ciudad de México, porque hoy logramos uno de los sueños más importantes de la ciudad, que es lograr una comunicación y un sistema de movilidad integrado y metropolitano.

Conexiones clave en Observatorio

La llegada del Tren Insurgente a Observatorio permitirá conectar a los usuarios con:

  • Líneas 1 y 12 del STC Metro

  • Línea 3 del Cablebús

  • Rutas de RTP

  • Cetram Observatorio

  • Terminal de autobuses Poniente de la CDMX

