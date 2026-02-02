Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Este lunes 2 de febrero fue inaugurado el tramo que faltaba del Tren Insurgente, el cual desde hoy brinda servicio de Zinacantepec, en Toluca, Estado de México, a Observatorio, en la Ciudad de México, y viceversa. Aquí te contamos horarios, tarifas y estaciones del nuevo sistema de transporte.
Una obra clave para la movilidad metropolitana
El Tren Insurgente es una obra que comenzó en 2014 y recorre 57.7 kilómetros, con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. Su objetivo es beneficiar a cerca de 140 mil personas al día.
Estaciones y tiempo de recorrido
El sistema cuenta con siete estaciones en total y un tiempo estimado de recorrido de terminal a terminal de 50 minutos. Para su operación se disponen 20 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, con un tiempo de espera de entre 5 y 7 minutos.
Estaciones del Tren Insurgente
Zinacantepec
Toluca Centro
Metepec
Lerma
Santa Fe
Vasco de Quiroga
Observatorio
Horarios de servicio del Tren Insurgente
Lunes a viernes: de 5:00 a 00:00 horas/Último tren desde Zinacantepec: 23:00 horas
Sábados: de 6:00 a 00:00 horas
Domingos y días festivos: de 7:00 a 00:00 horas
Tarifas del Tren Insurgente
El precio del viaje va de $15 a $100 pesos, dependiendo del número de estaciones recorridas.
Viaje de una estación (CDMX o Edomex): $15 pesos
Recorrido completo (Zinacantepec–Observatorio o viceversa): $100 pesos
Sheinbaum destaca visión de transformación
“No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta la Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Entonces es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de inauguración realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec.
Clara Brugada califica el día como histórico
Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, calificó la inauguración como un hecho histórico para la capital.
Hoy es un día muy importante, realmente va a quedar como un día en la historia de la Ciudad de México, porque hoy logramos uno de los sueños más importantes de la ciudad, que es lograr una comunicación y un sistema de movilidad integrado y metropolitano.
Conexiones clave en Observatorio
La llegada del Tren Insurgente a Observatorio permitirá conectar a los usuarios con:
Líneas 1 y 12 del STC Metro
Línea 3 del Cablebús
Rutas de RTP
Cetram Observatorio
Terminal de autobuses Poniente de la CDMX
Nuestro 11:11 ✨— Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) February 2, 2026
El @TrenInsurgente llegó a Observatorio. pic.twitter.com/ec4TCZJK7Y