Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Oficial: Álvaro Fidalgo es jugador del Betis tras cinco años con América

Betis anuncia a Fidalgo l X:RealBetis
Ramiro Pérez Vásquez 15:36 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista ibérico regresa a España

Es oficial. Álvaro Fidalgo es nuevo jugador del Real Betis, el mediocampista regresa a España tras vestirse de Azulcrema durante los últimos cinco años. El exjugador del América estará bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

A través de redes sociales el conjunto Verdiblanco ha anunciado al futbolista como nuevo fichaje, hasta 2030, con el objetivo de terminar en puestos de competiciones europeas en esta temporada. Por el momento, se encuentra peleando el boleto a Europa League.

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

¿Cuáles fueron los números con el América?

Desde su llegada en el Clausura 2021, Fidalgo jugó 227 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y más, en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. De igual manera, portó el gafete de capitán del equipo azulcrema.

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

El mediocampista se va con los honores dejando un legado imborrable, pues en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 se proclamó campeón con las Águilas en Liga MX. De igual manera obtuvo un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.

¿Cuál fue su mensaje de despedida?

Álvaro Fidalgo tuvo una conferencia de prensa especial para dar su adiós al club y a la afición de forma emotiva: “No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo o la gran mayoría estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar.”

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

“Es una decisión totalmente mía. No fueron los mejores meses para mí, temas personales. A lo mejor eso hizo que la decisión fuera, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí. Lo del medio tiempo, tenía la piel de gallina. Muchas gracias”, comentó el español en su despedida en Coapa”, resaltó en Coapa.

Fidalgo mostró su nostalgia: “Día difícil. Demasiadas despedidas, muchas muestras de cariño desde siempre y lo que viví desde ayer todo se multiplicó. Si me llegan a decir hace cinco años todo lo que íbamos a vivir, lo hubiera tachado de locos pero lo conseguimos.

“Lo más importante de todo era conseguir cosas con el club y fuimos tres veces campeones de liga y mucho más. Estoy contento por el paso que voy a tomar, pero es un día triste por lo que dejó atrás. Agradezco a todos los mensajes que me mandaron. De corazón, gracias, es algo increíble”, agregó el nuevo verdiblanco.

El mensaje de despedida del América

América cerró el ciclo de Fidalgo con mensaje de despedida: "Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido.Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema. "Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido".

Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja