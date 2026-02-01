Oficial: Álvaro Fidalgo es jugador del Betis tras cinco años con América

Es oficial. Álvaro Fidalgo es nuevo jugador del Real Betis, el mediocampista regresa a España tras vestirse de Azulcrema durante los últimos cinco años. El exjugador del América estará bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

A través de redes sociales el conjunto Verdiblanco ha anunciado al futbolista como nuevo fichaje, hasta 2030, con el objetivo de terminar en puestos de competiciones europeas en esta temporada. Por el momento, se encuentra peleando el boleto a Europa League.

🏴‍☠️⚔️🏝️



Quiero ser un pirata. pic.twitter.com/p8X1sn5qTQ — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

¿Cuáles fueron los números con el América?

Desde su llegada en el Clausura 2021, Fidalgo jugó 227 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y más, en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. De igual manera, portó el gafete de capitán del equipo azulcrema.

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

El mediocampista se va con los honores dejando un legado imborrable, pues en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 se proclamó campeón con las Águilas en Liga MX. De igual manera obtuvo un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.

¿Cuál fue su mensaje de despedida?

Álvaro Fidalgo tuvo una conferencia de prensa especial para dar su adiós al club y a la afición de forma emotiva: “No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo o la gran mayoría estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar.”

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT

“Es una decisión totalmente mía. No fueron los mejores meses para mí, temas personales. A lo mejor eso hizo que la decisión fuera, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí. Lo del medio tiempo, tenía la piel de gallina. Muchas gracias”, comentó el español en su despedida en Coapa”, resaltó en Coapa.

Fidalgo mostró su nostalgia: “Día difícil. Demasiadas despedidas, muchas muestras de cariño desde siempre y lo que viví desde ayer todo se multiplicó. Si me llegan a decir hace cinco años todo lo que íbamos a vivir, lo hubiera tachado de locos pero lo conseguimos.

“Lo más importante de todo era conseguir cosas con el club y fuimos tres veces campeones de liga y mucho más. Estoy contento por el paso que voy a tomar, pero es un día triste por lo que dejó atrás. Agradezco a todos los mensajes que me mandaron. De corazón, gracias, es algo increíble”, agregó el nuevo verdiblanco.

El mensaje de despedida del América