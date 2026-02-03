Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe

Los Raiders de Las Vegas avanzan en las negociaciones para convertir a Klint Kubiak, actual coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, en su próximo entrenador en jefe. De acuerdo con reportes, la franquicia está trabajando para cerrar un acuerdo de cara a la temporada 2026 de la NFL.

Los Raiders deberán esperar ha que concluya el Super Bowl LX este 8 de febrero, para poder hacer cerrar el acuerdo y hacer oficial la llegada de Kubiak al equipo, de acuerdo con reportes. Kubiak se reunió el sábado por segunda ocasión con los Raiders y, pero deberán esperar a su participación en el partido del domingo para poder anunciarlo.

Kubiak apunta a unirse a los Raiders | AP

Kubiak, pieza clave en la reconstrucción de Las Vegas

Con 38 años de edad, Klint Kubiak se perfila para convertirse en el tercer entrenador en jefe de los Raiders en tres temporadas y el quinto desde que la franquicia se mudó a Las Vegas en 2020. Su llegada representaría el relevo de Pete Carroll, quien registró marca de 3-14 en una única temporada al frente del equipo, tras una trayectoria destacada con Seattle que incluyó dos apariciones en el Super Bowl y un campeonato.

Los Raiders cuentan con la primera selección global del próximo Draft de la NFL y se espera que elijan a Fernando Mendoza, el ganador del Trofeo Heisman, quien condujo a Indiana al campeonato nacional. Además, la oficina principal tendrá cerca de 90 millones de dólares en espacio disponible bajo el tope salarial, la segunda cifra más alta de la liga, de acuerdo con overthecap.com, lo que permitiría rodear a Mendoza con talento en el corto plazo.

Fernando Mendoza | AP

Vínculo con el equipo

Klint Kubiak forma parte de una familia con fuerte tradición en la NFL. Su padre, Gary Kubiak, llevó a los Broncos de Denver al título del Super Bowl en la temporada 2015 y fue mariscal de campo del equipo entre 1983 y 1991. De concretarse el nombramiento, Gary y Klint Kubiak se convertirían en el décimo dúo de padre e hijo en fungir como entrenadores en jefe de la liga, incluidos los interinos.

Además, Kubiak tiene dos hermanos vinculados a otros equipos: Klay, coordinador ofensivo de los 49ers de San Francisco, y Klein, integrante del staff de los Cowboys de Dallas. Klay Kubiak también fue entrevistado por los Raiders durante el proceso de selección, que incluyó reuniones con un total de 15 candidatos.

Mejora ofensiva con Kubiak

Uno de los factores que más llamó la atención de los Raiders fue el trabajo de Kubiak con Sam Darnold. Seleccionado tercero global por los Jets de Nueva York en el Draft de 2018, Darnold había sido catalogado como un proyecto fallido hasta que lideró a Minnesota a una temporada de 14 victorias en 2024. Tras la salida de los Vikings, Darnold volvió a ganar 14 partidos con Seattle y condujo al equipo al Super Bowl frente a Nueva Inglaterra, de la mano de la mente ofensiva de Kubiak.

La búsqueda de un nuevo entrenador responde al objetivo de regresar a los Raiders a sus años de mayor éxito. Tres Trofeos Lombardi se exhiben en las instalaciones del equipo, pero la franquicia no gana un partido de playoffs desde su última aparición en el Super Bowl de la temporada 2002. Desde entonces, solo han alcanzado la postemporada en dos ocasiones, la más reciente en 2021.

Ante ese panorama, el propietario Mark Davis delegó el proceso de selección en el propietario minoritario Tom Brady y el gerente general John Spytek. Brady expresó comentarios positivos sobre Kubiak durante su labor como analista de Fox Sports en el juego por el campeonato de la NFC entre Seahawks y Rams de Los Ángeles, donde Darnold completó 25 de 36 pases para 346 yardas y tres touchdowns en la victoria de Seattle por 31-27.