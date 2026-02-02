¡Ni a la banca! Cristiano Ronaldo se ausenta en partido de Al Nassr en protesta por traspaso de Benzema

Cristiano Ronaldo cumplió su palabra y no estuvo en el partido del Al Nassr ante el Al Riyadh de la Jornada 20 de la Liga Saudí. Esto debido a su inconformidad con una competencia injusta ante el traspaso de Karim Benzema del Al Ittihad al Al Hilal.

Cristiano Ronaldo en festejo | @AlNassrFC_EN

El portugués asegura que el fichaje no es justo y perjudicaría a la competencia en la Saudi Pro League, según reveló Sports Digitale. El atacante francés, exjugador del Real Madrid, tendría todo listo para ser nuevo jugador del Al-Hilal, rival directo del Al-Ittihad y Al Nassr en Arabia Saudita.

Todo esto desatado por la inconformidad de Benzema al recibir una 'insultante' oferta de renovación que no le convenció. Los reportes que llegan desde Arabia es que el Al-Hilal (equipo donde jugaba Neymar) estaría buscando hacerse de los servicios del francés en este mismo verano, a pesar de que Benzema termina contrato en verano de este 2026.

Cristiano Ronaldo en partido del Al Nassr l @AlNassrFC_EN

Cabe mencionar, que hasta la Jornada 20 y con partidos pendientes Al Nassr y Al Hilla se disputan la parte alta de la clasificación, seguido por Al Ahli y el Al Qadisiya, en el cuarto sitio, del mexicano Julián Quiñones.

¿Cristiano Ronaldo está molesto?

En las recientes horas ‘A Bola’ Había mencionado que el portugués no está contento y se queja por la falta de inversión y es que en comparativa con el trato que gestiona el mismo fondo con otros rivales es diferente, es allí que el disgusto ha crecido.

En esta ventana de transferencias el equipo amarillo no ha complacido en refuerzos a Jorge Jesús quien apenas le han sumado a Haydee Abdulkareem, un centrocampista de 21 años, procedente del futbol iraquí.

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal

Marca goleadora tendrá que esperar

Por otra parte, la cuota goleadora de CR7 tendrá que esperar para ser aumentada si esto se confirma en el siguiente duelo. Cristiano Ronaldo llegó recientemente a los 961 goles con su última anotación en la victoria del Al Nassr sobre Al-Kholood Club.