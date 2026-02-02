Fichaje de Mateta por el Milan se cae tras no superar pruebas médica: ¿Buenas noticias para Giménez?

Jean-Philippe Mateta, delantero francés, no jugará con el AC Milan luego de que no aprobara las pruebas médicas realizadas por el club este fin de semana.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el fichaje del jugador galo no se cerrará tras presentar problemas en una rodilla durante los exámenes.

Pese a que ya existía un acuerdo de compra por más de 30 millones de euros con el Crystal Palace, la operación ya no se llevará a cabo, lo que deja a los rossoneros con poco margen de maniobra para intentar ir por otro atacante; el mercado cierra hoy.

Mateta en Crystal Palace | AP

'Buenas' noticias para Santiago Giménez

Aunque este fichaje era más que necesario para el club ante la falta de delanteros, el mexicano Santiago Giménez será 'beneficiado', pues se reducirá su competencia.

Al inicio del mercado invernal, el Milan se hizo de los servicios de Niclas Fullkrug, sin embargo, el alemán se lesionó al poco tiempo y su participación hasta el momento se ha visto limitada.

Jean Philippe Mateta | AP

De haberse cerrado el traspaso de Mateta, el equipo de Massimiliano Allegri hubiera tenido tres delanteros compitiendo por el puesto. Ahora, Fullkrug se mantiene como la única opción real del DT italiano, recordando que Giménez está lesionado.