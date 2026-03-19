Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes

El programa Mi Beca para Empezar realiza depósitos mensuales a estudiantes de nivel básico en CDMX.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:39 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La fecha clave que esperan miles de beneficiarios en la capital.

El programa Mi Beca para Empezar continúa con sus depósitos mensuales en la Ciudad de México, y tras el pago de marzo, miles de familias ya buscan saber cuándo llegará el siguiente apoyo económico del ciclo escolar 2025-2026.

Mi Beca para Empezar, es un apoyo integral que reciben estudiantes de educación básica en la Ciudad de México. / Foto especial

¿Cuándo será el octavo pago de Mi Beca para Empezar 2026?

De acuerdo con el calendario del programa y la forma en que se han realizado los depósitos, el octavo pago corresponde al mes de abril y se prevé que sea depositado el 1 de abril de 2026.

Esto se debe a que los apoyos se entregan de manera mensual durante los primeros días de cada mes, directamente en la tarjeta del programa.

Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del programa. / RS

El pago de marzo, realizado el 1 de ese mes, correspondió al séptimo depósito del ciclo escolar vigente, por lo que el siguiente abono continúa con la misma periodicidad.

Los pagos se realizan durante los primeros días de cada mes. / RS

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

El monto del apoyo varía dependiendo del nivel educativo del estudiante inscrito en escuelas públicas de la Ciudad de México:

  • Preescolar: 600 pesos mensuales

  • Primaria: 650 pesos mensuales

  • Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos

Este dinero se deposita en una tarjeta electrónica que solo puede utilizarse en establecimientos autorizados para la compra de productos relacionados con la educación.

La beca puede utilizarse en establecimientos autorizados para compras escolares. / iStock
Últimos videos
Lo Último
17:29 “Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
17:04 ¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
17:00 Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
16:59 Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
16:55 ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
16:45 Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
16:39 Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes
16:32 Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions
16:29 'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana
16:28 FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
Contra
19/03/2026
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Futbol Internacional
19/03/2026
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Contra
19/03/2026
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
Especiales
19/03/2026
Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
Futbol
19/03/2026
¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
Contra
19/03/2026
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX