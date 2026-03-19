Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes

El programa Mi Beca para Empezar continúa con sus depósitos mensuales en la Ciudad de México, y tras el pago de marzo, miles de familias ya buscan saber cuándo llegará el siguiente apoyo económico del ciclo escolar 2025-2026.

Mi Beca para Empezar, es un apoyo integral que reciben estudiantes de educación básica en la Ciudad de México. / Foto especial

¿Cuándo será el octavo pago de Mi Beca para Empezar 2026?

De acuerdo con el calendario del programa y la forma en que se han realizado los depósitos, el octavo pago corresponde al mes de abril y se prevé que sea depositado el 1 de abril de 2026.

Esto se debe a que los apoyos se entregan de manera mensual durante los primeros días de cada mes, directamente en la tarjeta del programa.

Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del programa. / RS

El pago de marzo, realizado el 1 de ese mes, correspondió al séptimo depósito del ciclo escolar vigente, por lo que el siguiente abono continúa con la misma periodicidad.

Los pagos se realizan durante los primeros días de cada mes. / RS

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

El monto del apoyo varía dependiendo del nivel educativo del estudiante inscrito en escuelas públicas de la Ciudad de México: Preescolar: 600 pesos mensuales

Primaria: 650 pesos mensuales

Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos Este dinero se deposita en una tarjeta electrónica que solo puede utilizarse en establecimientos autorizados para la compra de productos relacionados con la educación.