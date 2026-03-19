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Juicio de Caro Quintero ya tiene fecha en EU: proceso se alarga hasta 2027

El juicio de Rafael Caro Quintero fue programado en Nueva York para el año 2027./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:47 - 19 marzo 2026
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La programación del juicio responde a la complejidad del caso, que involucra múltiples cargos y una amplia cantidad de pruebas

El caso de Rafael Caro Quintero continúa avanzando en Estados Unidos luego de que una corte federal en Nueva York fijara el año 2027 como la fecha para su juicio, en uno de los procesos más relevantes contra el narcotráfico en las últimas décadas.

La programación del juicio responde a la complejidad del caso, que involucra múltiples cargos y una amplia cantidad de pruebas que deberán ser analizadas por ambas partes antes de llegar a la etapa final.

Caro Quintero permanece bajo custodia mientras avanzan las etapas previas al juicio./ RS

Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, es señalado por delitos graves, incluyendo su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en la década de los 80.

¿Por qué el juicio de Caro Quintero será hasta 2027?

El proceso judicial en Estados Unidos contempla diversas fases previas al juicio, como audiencias, intercambio de pruebas y preparación de estrategias legales, lo que puede extender los tiempos durante varios años.

En este caso, tanto la fiscalía como la defensa requieren un periodo amplio para presentar evidencia, revisar documentos y preparar testimonios, lo que explica que la fecha se haya fijado con anticipación.

Mientras tanto, Caro Quintero permanece bajo custodia en territorio estadounidense, donde continúa su proceso legal.

Autoridades estadounidenses establecieron un calendario judicial debido a la complejidad del caso./ RS

La opción de evitar el juicio mediante un acuerdo

A pesar de que ya existe una fecha establecida, el acusado aún podría evitar llegar a juicio si logra un acuerdo con la fiscalía, una práctica común en el sistema judicial estadounidense.

Estos acuerdos permiten a los acusados declararse culpables a cambio de ciertos beneficios, como una posible reducción de la condena o evitar un juicio prolongado.

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún acuerdo formal, pero la posibilidad sigue vigente como parte de la estrategia legal de la defensa.

El caso de Caro Quintero sigue generando atención tanto en México como en Estados Unidos, no solo por su impacto histórico, sino también por lo que podría significar su resolución en la cooperación entre ambos países en materia de justicia.

El narcotraficante mexicano enfrenta cargos graves en Estados Unidos./ X
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