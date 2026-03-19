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Hospitalizan a Stevie Young de AC/DC en Argentina: ¿está en riesgo su concierto en México?
El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado de emergencia en Argentina en plena gira por Latinoamérica, lo que generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por sus próximos conciertos.
¿Qué le pasó a Stevie Young?
El músico de 69 años fue internado en Buenos Aires tras presentar malestar físico luego de su llegada desde Chile, como parte del tour internacional de la banda.
De acuerdo con un portavoz oficial, la hospitalización fue una medida preventiva:
“No se sentía bien… se le están realizando todas las pruebas necesarias”.
El guitarrista permanece bajo observación médica mientras se le practican estudios para descartar cualquier complicación.
¿Cuál es su estado de salud?
Hasta ahora, la información oficial apunta a que su condición es estable.
El propio equipo de la banda aseguró que:
“Stevie se encuentra bien y de buen ánimo”.
Además, se indicó que el músico está consciente y con intención de retomar sus actividades lo antes posible, lo que ha llevado tranquilidad a sus fans.
¿Se cancelan los conciertos de AC/DC?
Por ahora, no hay cambios en la gira. AC/DC mantiene sus presentaciones programadas en Argentina y posteriormente en México.
El grupo tiene fechas previstas en Buenos Aires entre el 23 y el 31 de marzo, y después viajará a la Ciudad de México en abril, donde ofrecerá conciertos en el Estadio GNP Seguros.