VIDEO: Turistas españoles critican música y artesanías en Oaxaca

En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a una pareja de turistas españoles discutiendo con artesanos originarios de Oaxaca, luego de que, presuntamente, calificaran su música y su trabajo como “feo”.

Video viral muestra discusión entre turistas y artesanos en Oaxaca

El video, compartido desde la cuenta @soynashhhh, señala que los turistas paseaban por un mercado público en el Centro Histórico de Oaxaca, cuando comenzaron una acalorada discusión con comerciantes locales.

De acuerdo con la publicación, el conflicto se originó porque los visitantes se quejaron de la música tradicional que se escuchaba en el lugar.

Oaxaca es uno de los estado con mayor riqueza cultural/Pixabay

Dijeron que escuchábamos música de mie*da, que lo que vendíamos estaba feo y todo lo que hacemos es 100% hecho a mano, lleno de cultura y tradición, y se pusieron así por la música, y no escuchamos ni tumbados o reguetón explícito”, explicó la usuaria en un comentario sobre su video.

“La educación es internacional”: el momento más tenso

En el clip, se escucha al hombre gritar: “La educación es internacional”, mientras que la mujer repetía: “Me molesta”, en medio de la discusión con una de las comerciantes.

Las artesanías hechas por la gente de Oaxaca son reconocidas a nivel mundial/Pixabay

Artesanos denuncian actitud prepotente

Sobre lo sucedido, la artesana oaxaqueña que difundió el caso aseguró que los turistas mostraron una actitud grosera y prepotente desde su llegada.

Desde que llegaron dijeron que la música que escuchábamos era de mie*da y que nuestras creaciones estaban feas, que qué horror con nosotras. (...) A estos señores no les gustaba nada y de forma prepotente y agresiva nos reclamaron, y de forma agresiva movieron nuestra bocina”, agregó.

🇲🇽 #Oaxaca

“Bajen la música”: turistas españoles 🇪🇸 confrontaron a artesanas en el Centro Histórico por el volumen de la música durante la venta de productos tradicionales.

Los visitantes exigieron que bajen el sonido y cuestionaron presuntos permisos de las vendedoras. pic.twitter.com/MqYrR1m9tX — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 19, 2026

Redes sociales reaccionan al conflicto