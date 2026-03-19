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VIDEO: Turistas españoles critican música y artesanías en Oaxaca
En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a una pareja de turistas españoles discutiendo con artesanos originarios de Oaxaca, luego de que, presuntamente, calificaran su música y su trabajo como “feo”.
Video viral muestra discusión entre turistas y artesanos en Oaxaca
El video, compartido desde la cuenta @soynashhhh, señala que los turistas paseaban por un mercado público en el Centro Histórico de Oaxaca, cuando comenzaron una acalorada discusión con comerciantes locales.
De acuerdo con la publicación, el conflicto se originó porque los visitantes se quejaron de la música tradicional que se escuchaba en el lugar.
Dijeron que escuchábamos música de mie*da, que lo que vendíamos estaba feo y todo lo que hacemos es 100% hecho a mano, lleno de cultura y tradición, y se pusieron así por la música, y no escuchamos ni tumbados o reguetón explícito”, explicó la usuaria en un comentario sobre su video.
“La educación es internacional”: el momento más tenso
En el clip, se escucha al hombre gritar: “La educación es internacional”, mientras que la mujer repetía: “Me molesta”, en medio de la discusión con una de las comerciantes.
Artesanos denuncian actitud prepotente
Sobre lo sucedido, la artesana oaxaqueña que difundió el caso aseguró que los turistas mostraron una actitud grosera y prepotente desde su llegada.
Desde que llegaron dijeron que la música que escuchábamos era de mie*da y que nuestras creaciones estaban feas, que qué horror con nosotras. (...) A estos señores no les gustaba nada y de forma prepotente y agresiva nos reclamaron, y de forma agresiva movieron nuestra bocina”, agregó.
🇲🇽 #Oaxaca— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 19, 2026
“Bajen la música”: turistas españoles 🇪🇸 confrontaron a artesanas en el Centro Histórico por el volumen de la música durante la venta de productos tradicionales.
Los visitantes exigieron que bajen el sonido y cuestionaron presuntos permisos de las vendedoras. pic.twitter.com/MqYrR1m9tX
Redes sociales reaccionan al conflicto
El video generó una ola de comentarios en redes sociales, en su mayoría en defensa de los artesanos y en crítica a los turistas.
Entre las reacciones destacan mensajes como:
“Lo que me sorprende es que nunca hay alguien que los mande a CSPM”
“Señores de España: La educación es bañarse diario, más si estás de visita en otro lugar. Y si tienes poca agua, cada tercer día”
“Como si fueran amos y señores”
“Lo que me molesta es lo agachones que son los que solo miran, grítenles de regreso o por lo menos solo ríanse de ello”
“Que se larguen a su país si no les gusta”.