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Contra

VIDEO: Robot mesero “pierde la cabeza” y arma caos en restaurante de California

Los comensales pasaron de disfrutar su comida a ver todo un show del futuro / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:43 - 18 marzo 2026
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El intento de automatizar el servicio terminó en desastre… y en uno de los videos más virales del momento

Lo que prometía ser una experiencia futurista terminó convirtiéndose en un auténtico show digno de película… pero sin efectos especiales.

Un robot mesero protagonizó un momento insólito dentro de un restaurante de comida china en California, luego de que, sin previo aviso, dejara de cumplir su función y comenzara a moverse de forma totalmente errática, desatando caos entre clientes y empleados.

De la nada, el robot comienza a enloquecer y a golpear los trastes / Redes Sociales

De servir comida… a destruir mesas

De acuerdo con los primeros reportes, el problema se originó por una falla en su sistema interno. El error provocó que la máquina, lejos de seguir repartiendo pedidos, chocara violentamente contra una mesa llena de platos y cristalería.

Los comensales pasaron de disfrutar su comida a quedarse en shock viendo cómo el “mesero del futuro” se convertía en una amenaza para la vajilla.

Ante la situación, los trabajadores intentaron detenerlo, pero la tarea no fue sencilla. El robot, lejos de apagarse fácilmente, comenzó a sacudirse con fuerza, como si estuviera “peleando” para liberarse.

Una falla en su sistema hizo que el androide mesero se convirtiera viral / Redes Sociales

¿Robot o cliente pasado de copas?

El momento más surrealista llegó cuando, en medio del forcejeo, el dispositivo comenzó a realizar movimientos que muchos interpretaron como pasos de baile.

En redes sociales, el humor no tardó en aparecer: usuarios compararon al robot con una persona en estado de ebriedad en plena fiesta. El clip rápidamente se viralizó, acumulando miles de reproducciones y comentarios que oscilan entre la risa y la incredulidad.

Después de enloquecer, se puso a bailar y las demás personas lo trataron de apagar / Redes Sociales

Sin heridos, pero con lección

A pesar del caos, no se reportaron personas lesionadas. Los daños fueron únicamente materiales, principalmente en la vajilla del establecimiento.

Eso sí, el incidente dejó una clara enseñanza: la tecnología puede facilitar la vida… pero cuando falla, puede convertir una cena tranquila en todo un espectáculo viral.

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