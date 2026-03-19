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VIDEO: Tren Ligero CDMX suspende servicio tras choque de tráiler en Tlalpan
La mañana de este viernes se registró un fuerte caos en el sur de la Ciudad de México luego de que el servicio del Tren Ligero fuera suspendido en su totalidad, tras un accidente vial sobre Calzada de Tlalpan.
De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler perdió el control y se impactó contra el muro de contención a la altura del cruce con Tlalmanalco, provocando daños directos en la infraestructura del sistema de transporte.
El golpe afectó la catenaria, es decir, el sistema que suministra energía eléctrica a los trenes, específicamente en las inmediaciones de la estación Estadio Azteca. Esto obligó a detener por completo la operación en toda la línea que va de Taxqueña a Xochimilco.
Activan transporte emergente ante suspensión
Ante la interrupción del servicio, autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informaron que personal técnico ya trabaja en la zona para evaluar los daños y comenzar con las reparaciones necesarias.
Sin embargo, hasta el momento no se ha dado un tiempo estimado para la reanudación del servicio.
Para mitigar las afectaciones, se activó un operativo emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales ofrecen servicio gratuito cubriendo todo el trayecto afectado en ambos sentidos.
Este apoyo busca atender a miles de usuarios que diariamente utilizan este transporte, principalmente en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.
Tráfico y afectaciones en la zona
El accidente también provocó una fuerte congestión vehicular en Calzada de Tlalpan, una de las vialidades más importantes de la capital.
Elementos de tránsito y seguridad se encuentran en el lugar para agilizar la circulación, mientras se espera el arribo de equipos especializados para retirar la pesada unidad.
Autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas mientras se restablece el servicio.
Asimismo, recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real.
#AlertaVial | Esta mañana el conductor de un tráiler chocó contra la barda de contencióin del Tren Ligero cuando circulaba sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026
No hubo lesionados, el conductor fue detenido para deslindar responsabilidades. Con… pic.twitter.com/cQKM0PhiFG
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