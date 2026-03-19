VIDEO: Tren Ligero CDMX suspende servicio tras choque de tráiler en Tlalpan

La mañana de este viernes se registró un fuerte caos en el sur de la Ciudad de México luego de que el servicio del Tren Ligero fuera suspendido en su totalidad, tras un accidente vial sobre Calzada de Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler perdió el control y se impactó contra el muro de contención a la altura del cruce con Tlalmanalco, provocando daños directos en la infraestructura del sistema de transporte.

El golpe afectó la catenaria, es decir, el sistema que suministra energía eléctrica a los trenes, específicamente en las inmediaciones de la estación Estadio Azteca. Esto obligó a detener por completo la operación en toda la línea que va de Taxqueña a Xochimilco.

El impacto del tráiler afectó el sistema que suministra la red eléctrica del transporte / X: @STECDMX

Activan transporte emergente ante suspensión

Ante la interrupción del servicio, autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informaron que personal técnico ya trabaja en la zona para evaluar los daños y comenzar con las reparaciones necesarias.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado un tiempo estimado para la reanudación del servicio.

Para mitigar las afectaciones, se activó un operativo emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales ofrecen servicio gratuito cubriendo todo el trayecto afectado en ambos sentidos.

Gran caos vehicular se generó en calzada de Tlalpan por el impacto del tráiler al Tren Ligero / Redes Sociales

Este apoyo busca atender a miles de usuarios que diariamente utilizan este transporte, principalmente en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Tráfico y afectaciones en la zona

El accidente también provocó una fuerte congestión vehicular en Calzada de Tlalpan, una de las vialidades más importantes de la capital.

Elementos de tránsito y seguridad se encuentran en el lugar para agilizar la circulación, mientras se espera el arribo de equipos especializados para retirar la pesada unidad.

Las unidades de RTP están prestando servicio para llevar a la gente a su destino / X: @STECDMX

Autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas mientras se restablece el servicio.

Asimismo, recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real.