VIDEO: Cae misil a reportero mientras transmitía en vivo en Líbano

Un momento de alto riesgo quedó captado en video y ya le da la vuelta al mundo: un misil impactó a escasos metros de un reportero que transmitía en vivo desde el sur de Líbano, en plena cobertura del conflicto entre Israel y fuerzas aliadas de Irán.

El periodista británico Steve Sweeney y un camarógrafo de la cadena rusa RT resultaron heridos tras un ataque atribuido a fuerzas israelíes, mientras realizaban su trabajo en una de las zonas más tensas del conflicto.

De acuerdo con el medio, ambos comunicadores se encuentran conscientes y fueron trasladados a un hospital cercano, donde reciben atención médica tras haber sido alcanzados por metralla derivada de una explosión cercana.

El periodista Steve Sweeney y su camarógrafo de la cadena rusa RT resultaron heridos por un proyectil de Israel / Especial

Así ocurrió el impactante momento

El incidente ocurrió mientras los periodistas grababan en campo y se disponían a cruzar un puente en su vehículo, en las inmediaciones de una base militar en el sur de Líbano, uno de los puntos estratégicos de la ofensiva israelí.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa el momento exacto en el que el proyectil cae a pocos metros de su ubicación, generando una fuerte explosión. Previo al ataque, Sweeney había reportado la situación crítica que se vive en la región, advirtiendo que la crisis va en aumento.

La explosión hizo que los comunicadores fueran llevados de emergencia a un hospital de Líbano / Especial

“Catástrofe humanitaria se está agudizando en Líbano, donde mucha gente duerme en las calles, en sus vehículos, en hoteles y refugios, cuyos aforos se encuentran sobrepasados”.

Escalada de violencia en Líbano

El ataque ocurre en medio de una creciente tensión en Medio Oriente, luego de que Israel intensificara sus bombardeos en territorio libanés como respuesta a los ataques de Hizbulah.

Según autoridades locales, más de 900 personas han muerto como consecuencia de la ofensiva israelí, que incluye bombardeos y operaciones terrestres.

La cámara queda apuntando hacia el cielo mientras los escombros van cayendo / Especial

Cabe recordar que, pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024, Israel ha continuado con ataques argumentando acciones contra actividades de Hizbulah, lo que ha generado críticas tanto del gobierno libanés como de organismos internacionales como la ONU.

AQUÍ EL MOMENTO DEL IMPACTO 👇🏻