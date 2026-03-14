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EE. UU. ofrece recompensa de hasta 10 millones de dólares por líder supremo de Irán y publica lista de funcionarios

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que ayude a ubicar a Mojtaba Jamenei. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:00 - 13 marzo 2026
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Washington difundió una lista de altos funcionarios iraníes por los que ofrece millones de dólares a cambio de información clave.

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar o identificar al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, así como a otros altos funcionarios vinculados con la estructura de seguridad del país.

Entre los nombres incluidos en la lista figura Mojtaba Jamenei, quien asumió recientemente como líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei./ AP

¿Por qué Estados Unidos ofrece dinero por información sobre líderes iraníes?

De acuerdo con el Departamento de Estado, la recompensa se ofrece a cambio de información que ayude a identificar o ubicar a líderes iraníes vinculados con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), organización que Estados Unidos clasifica como terrorista.

Entre los nombres mencionados en la lista figura Mojtaba Jamenei, quien recientemente asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatolá AlÍ Jamenei, ocurrida el 28 de febrero en medio del conflicto militar entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Ali Jamenei fue el Líder Supremo de Irán desde 1989 hasta su reciente fallecimiento en febrero de 2026. / AP

La lista también incluye a otros altos funcionarios de seguridad, entre ellos responsables del aparato de inteligencia y del ministerio del Interior iraní, señalados por Washington como figuras clave en las operaciones del régimen.

Mojtaba Jamenei, recientemente asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamene. / AP

La recompensa forma parte del programa “Rewards for Justice”

El anuncio fue difundido a través del programa “Rewards for Justice”, una iniciativa del Departamento de Estado que ofrece recompensas económicas por información que permita prevenir actos de terrorismo o capturar a personas buscadas por Estados Unidos.

El anuncio fue difundido a través del programa "Rewards for Justice". / United States Department of State

Las autoridades estadounidenses indicaron que quienes proporcionen información útil podrían recibir una recompensa de hasta 10 millones de dólares e incluso apoyo para reubicarse, dependiendo del caso y la credibilidad de los datos aportados.

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