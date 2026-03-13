Con misa y primer claquetazo inicia “El Renacer de Luna”, la nueva telenovela que llegará a Las Estrellas

Entre aplausos, bendiciones y el tradicional golpe de claqueta, la telenovela El Renacer de Luna inició oficialmente sus grabaciones con una ceremonia que reunió a actores, productores y parte del equipo creativo.

El inicio de rodaje estuvo acompañado por una misa para bendecir el proyecto, una práctica habitual en la industria televisiva mexicana antes de comenzar filmaciones. Durante la ceremonia, el elenco y el equipo técnico encomendaron el proyecto antes de dar el primer pizarrazo.

El inicio de rodaje estuvo acompañado por una misa para bendecir el proyecto. / Cortesía Televisa Univisión

La producción es encabezada por el productor Roy Rojas, quien destacó el talento del elenco y la importancia de llevar nuevas historias al público.

“Estamos aquí presentes para nuestra audiencia… esperando un gran talento con gran trayectoria y también caras nuevas que serán frutos de la televisión”, expresó el productor durante el evento.

La producción es encabezada por el productor Roy Rojas. / Cortesía Televisa Univisión

¿De qué trata la telenovela El Renacer de Luna?

La historia se centra en Marisol del Olmo, quien interpreta a Maya Mistral, una mujer que decide romper con un matrimonio marcado por la violencia para reconstruir su vida y recuperar la tranquilidad junto a sus hijos.

Tras su separación de Pancho Cadena, personaje interpretado por Flavio Medina, Maya enfrenta los retos de empezar de nuevo mientras su exesposo intenta recuperar el control que tenía sobre ella.

En medio de ese proceso aparece Sebastián Castillejos, interpretado por Matías Novoa, un médico que se convierte en apoyo emocional y abre la posibilidad de un nuevo amor.

Sin embargo, la relación no será sencilla, pues Pancho encuentra una aliada en Dalila Mondragón, personaje interpretado por Marlene Favela, una mujer ambiciosa que complica el camino hacia la estabilidad de la protagonista.

El melodrama El Renacer de Luna comenzó su rodaje con la presencia del elenco y la producción durante el evento de inicio de grabaciones. / Cortesía Televisa Univisión

Fecha de estreno y dónde se podrá ver

La nueva producción llegará a la pantalla del canal Las Estrellas a finales del primer semestre de 2026.

Con el inicio oficial de grabaciones, El Renacer de Luna comienza su camino hacia el estreno con una historia que promete abordar temas como la dignidad, la esperanza y la posibilidad de volver a empezar, elementos clásicos del melodrama que busca conectar con el público en 2026.