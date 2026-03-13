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Revelan necropsia de abuelitos hallados en cisterna en la GAM: esto se sabe del caso en CDMX

Las víctimas fueron identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, ambos de 62 años. / @c4jimenez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:59 - 13 marzo 2026
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El hallazgo de una pareja de adultos mayores dentro de una cisterna en la alcaldía Gustavo A. Madero sigue generando preguntas. Nuevos datos forenses comienzan a esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo sin vida de dos adultos mayores dentro de una cisterna en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, generó una fuerte movilización de autoridades y abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Alejandro y Lilia habían sido reportados como desaparecidos desde el 14 de febrero. / @c4jimenez

Las víctimas fueron identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, ambos de 62 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 14 de febrero de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández. / RS

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja fue localizada en la cisterna de un inmueble ubicado en la calle Norte 70-A, en la colonia Faja de Oro, lugar donde tenían un negocio.

El hallazgo ocurrió luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte olor a descomposición que provenía del lugar, lo que provocó la movilización de policías, bomberos y personal ministerial.

El hallazgo ocurrió en un negocio ubicado en la GAM, luego de que vecinos alertaran por un fuerte olor proveniente del inmueble. / @c4jimenez

¿Qué reveló la necropsia de los abuelitos hallados en la cisterna?

De acuerdo con resultados forenses realizados por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, según fuentes ministeriales.

Los cuerpos fueron hallados atados y envueltos en cobijas dentro de la cisterna, la cual estaba cubierta con una bolsa de plástico negra y un bote.

La cisterna estaba cubierta con una bolsa de plástico negra y un bote. / @c4jimenez

En el interior también se encontraron indicios de cemento y sosa cáustica, elementos que forman parte de las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

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