Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX

El Colegio de Bachilleres (COLBACH) suspendió todas sus actividades este jueves 19 de marzo de 2026, luego de que trabajadores iniciaran una huelga tras no llegar a acuerdos con las autoridades educativas.

La medida provocó el cierre de los 20 planteles en la Ciudad de México, dejando sin clases a miles de estudiantes y deteniendo también las operaciones administrativas en la institución.

El paro es encabezado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), que denunció incumplimientos en el Contrato Colectivo de Trabajo, así como adeudos y problemas en procesos internos.

Los 20 planteles del COLBACH permanecen sin actividades académicas./ RS

¿Qué provocó la huelga en el Colegio de Bachilleres?

El conflicto se originó por desacuerdos entre el sindicato y las autoridades en torno a condiciones laborales, lo que llevó a la presentación de un pliego petitorio con diversas exigencias.

Aunque a finales de enero de 2026 se había acordado un incremento salarial del 4%, el sindicato sostiene que aún existen compromisos pendientes que no han sido atendidos.

Ante esta situación, los trabajadores decidieron ejercer su derecho a huelga, cerrando los planteles como medida de presión para reanudar las negociaciones.

Por su parte, el Colegio de Bachilleres señaló que mantiene disposición al diálogo y que revisará las demandas a través de los canales institucionales correspondientes.

La huelga inició tras no lograrse acuerdos sobre el contrato colectivo./ RS

¿Cuándo regresan a clases en Bachilleres CDMX?

Hasta ahora, no existe una fecha definida para el regreso a clases, ya que esto dependerá de que ambas partes logren acuerdos en las mesas de negociación.

La suspensión también impacta procesos educativos relevantes, como el programa “Mi Derecho, Mi Lugar 2026”, ya que algunos planteles funcionan como puntos de apoyo para estudiantes.

Mientras el sindicato organiza reuniones internas y prepara nuevas comunicaciones, las autoridades reiteran que el diálogo sigue abierto para resolver el conflicto.

Por el momento, la huelga continúa de forma indefinida, manteniendo en pausa las actividades académicas y generando incertidumbre entre la comunidad estudiantil.