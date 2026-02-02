Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Obed Vargas ya está en España para cerrar fichaje con Atlético de Madrid

Obed Vargas con México | MEXSPORT
Esteban Gutiérrez 08:35 - 02 febrero 2026
El jugador mexicano de 20 años firmará un contrato con los Colchoneros hasta 2030

Obed Vargas, jugador mexicano de 20 años, llegó este lunes a España con el propósito de cerrar su fichaje con el Atlético de Madrid.

Un video obtenido por El Desmarque, muestra al juvenil azteca llegando a la capital española, donde se espera que haga el reconocimiento médico en las próximas horas.

El futuro de Obed Vargas
Obed Vargas llegando a Madrid | CAPTURA X: @eldesmarque

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Vargas se unirá a los Colchoneros en compra definitiva con un contrato hasta 2030.

Sin embargo, el reporte detalla que el club madrileño aún no tiene define si contará con él desde este momento o si lo cederá a otro equipo hasta el verano.

A Europa tras brillar en la MLS

El jugador mexicano dará el salto al Viejo Continente luego de 4 temporadas brillando con Seattle Sounder de la MLS, pues, a pesar de su edad, se convirtió en un pilar del equipo.

Vargas debutó a los 16 años y desde entonces se ganó un lugar dentro del once titular, participando en torneo de alto calibre como la Leagues Cup, Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes, torneo en el que precisamente enfrentó al Atlético de Madrid.

Pese a su juventud, el nacido en Alaska ya cuenta con 130 partidos de experiencia en primera división. Incluso, ya sabe lo que es representar a la Selección Mexicana, tanto en categorías inferiores como con el equipo mayor.

Obed Vargas enfrentando al Atleti, su próximo equipo | MexSport
