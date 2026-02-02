Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ter Stegen sufre una nueva lesión, ahora con Girona, y podría ser operado

Ter Stegen en un partido con el Girona | IG @gironafc
Esteban Gutiérrez 08:57 - 02 febrero 2026
El portero alemán presentó un problema en los isquiotibiales luego del juego entre Girona y Oviedo

Marc-André ter Stegen sufrió una dolencia en los isquiotibiales durante el partido entre Girona y Oviedo del pasado fin de semana y podría estar fuera por varios meses.

De acuerdo con información de Jijantes, la lesión podría afectar al tendón, lo que obligaría al jugador a pasar por el quirófano para ser intervenido.

El comunicado del club, publicado este lunes, señala que el portero alemán será sometido a más pruebas para conocer el diagnóstico final.

Ter Stegen en el calentamiento de un partido | AP
Ter Stegen en el calentamiento de un partido | AP

Un contratiempo mayúsculo para el Girona

Ter Stegen llegó a Montilivi cedido por el Barcelona hace solo dos semanas y una ausencia prolongada ya es el escenario más factible.

Desde su llegada, el técnico Míchel le dio la titularidad: en los dos partidos disputados, el Girona ha sumado un punto y ha encajado dos goles.

Este imprevisto llega en el peor momento para el club rojiblanco, que consideraba su plantilla cerrada tras las incorporaciones de Ter Stegen, Echeverri y Fran Beltrán, quedándose sin capacidad de reacción en el último día del mercado de fichajes. Por lo tanto, los catalanes tendrán que volver a confiar en el argentino Gazzaniga.

¿Mundial en peligro?

El portero alemán buscó la cesión al Girona para acumular minutos y asegurar su participación en el Mundial de este verano con la selección alemana, un objetivo que ahora se ve seriamente comprometido.

En caso de confirmarse una lesión de gravedad, Ter Stegen podría estar fuera por varios meses, lo que supondría un rezago en la carrera para meterse en la convocatoria final de Julian Nagelsmann.

Ter Stegen en su presentación con el Girona | IG @gironafc
Ter Stegen en su presentación con el Girona | IG @gironafc

Esta nueva lesión se suma a un historial médico complicado en las últimas temporadas, en las que el guardameta ha sido operado dos veces de problemas lumbares y también ha sufrido una intervención en la rodilla.

