Futbol

Real Madrid ha confirmado la gravedad de la lesión de Jude Bellingham

Jude Bellingham ya conoce la gravedad de su lesión | AP
Marcos Olvera García 14:45 - 01 febrero 2026
El mediocampista inglés tuvo que salir del campo tras lesionarse frente al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga

Este domingo, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se enfrentó al Rayo Vallecano, donde el cuaadro merengue sufrió la perdida por lesión de Jude Bellingham.

El mediocampista inglés se tomó la parte posterior de la pierna izquierda, se tiró al césped y pidió su cambio, esto apenas a los 10 minutos de que comenzó el juego en el Bernabéu.

Bellingham no pudo terminar el partido | AP

Horas después de terminado el encuentro, donde el Real Madrid venció por la mínima diferencia al Rayo Vallecano, el cuadro merengue dio a conocer el parte médico de Bellingham.

De acuerdo a los estudios que le realizaron al británico, el problema al que se enfrenta Bellingham es una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Ya se conoce la lesión de Bellingham| AP

Bellingham no sabe cuánto tiempo estará fuera, pues el parte médico del Real Madrid afirma que estarán al pendiente de la evolución de la misma para saber cuanto tiempo estará fuera de acción.

Historial negativa con las lesiones

Jude Bellingham, desde que llegó al Real Madrid, se ha lesionado un total de cuatro ocasiones, sin contar esta, siendo una lesión en el hombro la que lo dejó más tiempo fuera de las canchas.

En total, Jude Bellingham se ha perdido 21 partidos con el Real Madrid por lesión, más los que se puedan acumular en esta ocasión.

Bellingham salió lesionado
Ya se conoce la lesión de Bellingham| AP

Por lo pronto, Bellingham se estaría perdiendo los partidos de LaLiga frente al Valencia y contra la Real Sociedad, esperando que pueda volver para la Ida del Playoff de la UEFA Champions League contra el Benfica.

