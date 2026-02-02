Álvaro Fidalgo manda emotivo mensaje de despedida: ‘Gracias, México’

Las despedidas no paran en torno a la salida de Álvaro Fidalgo de las Águilas del América; en esta ocasión el mediocampista español lanzó otra despedida, ahora desde su cuenta de X en donde dejó un emotivo mensaje, especialmente para México.

El exjugador azulcrema expresó su amor al país en un extenso mensaje lanzado que finalizó así: “Gracias al País por como nos trató a mi y a mi familia, orgulloso de ser un mexicano más. Gracias eternas Americanistas.Vuestro Maguito.”

Fidalgo en partido del América l IMAGO7

¿Qué expresó en su mensaje?

Fidalgo inició su mensaje expresando su experiencia vivida: “Hoy os hablo con el corazón en la mano. El 1 de febrero de 2021 me monté en el avión con muchos objetivos, crecer, disfrutar, trascender y ganarme el cariño de un club gigante con millones de aficionados. Tenía una idea del equipo y el País al que llegaba, pero todo superó mis expectativas y las de cualquiera de vosotros.”

“Hoy me toca despedirme. Hubo muchos momentos en los que pensé firmemente que nunca acabaría, pero como vosotros sabeis bien, me gusta siempre ser sincero e intentar decir lo que siento y en este momento sentí que tenía que aprovechar una oportunidad importante para mí”, resalta en su texto.

Fidalgo con la gente después de obtener el Tri ante Rayados | IMAGO7

La calidad humana de Fidalgo

Fidalgo resaltó la importancia de la calidad humana: “Hicimos historia en el club más grande del País y sin duda eso es un motivo de orgullo que quedará para siempre en mí. Además, lo hicimos un grupo de personas increíbles, amigos, hermanos, que van a estar siempre en mi corazón y a los cuales les debo todo. Soy fiel creyente que tanto en la vida como en el deporte, todo se consigue a partir de la calidad humana y en eso, nadie nos iba a ganar.

“Pero lo que más feliz me hace, es que siento que me gané el cariño de cada uno de vosotros. Que me recordéis como una buena persona y como un profesional desde el primer día al último, sin duda, eso para mí siempre será lo más importante. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que hicieron que esto fuera posible”, mencionó.

Fidalgo en su año más goleador | IMAGO7

Fidalgo no se olvidó de los hombres que le dieron la oportunidad de llegar al América: “Santiago Solari y Santiago baños, que confiaron en mi en el momento más difícil de mi carrera y no dudaron en traerme a vivir algo único.Emilio, gracias por abrirme las puertas del Club América y enseñarme que perder con América es duro pero ganar, ganar no hay nada igual. Escucharme y entenderme en un mundo del futbol donde no siempre es así.”

“André, Paulo y todo el cuerpo técnico gracias por llegar desde el primer día que pisasteis Coapa con una única idea, entrar en la historia del más grande del País. Gracias por todo lo futbolístico pero sobre todo por compartir y ver el fútbol y la vida de la misma manera”, fue parte de lo expresó en sus redes sociales.