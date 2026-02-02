Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Se incendia camioneta de Pepe y Teo en carretera rumbo a Mexicali

Ricardo Peralta y César Doroteo estuvieron en peligro luego de que se incendiara su camioneta/IG: @ricardoperalta
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:21 - 02 febrero 2026
Los influencers lograron escapar luego de que detectaron que había una falla mecánica y fuego en el vehículo

Las vidas de los influencers Ricardo Peralta y César Doroteo estuvieron en peligro durante el último fin de semana, luego de que la camioneta en la que viajaban de Tijuana a Mexicali se incendió en plena carretera, lo que los obligó a abandonar el vehículo en cuestión de minutos para salvarse. “Estuvo muy shockeante todo”, dijeron.

Los influencers compartieron su experiencia mientras estaban a la orilla de la carretera/IG: @ricardoperalta

La camioneta se incendió en plena carretera

Fue a través de redes sociales que los youtubers, conocidos como Pepe y Teo, compartieron imágenes desde la orilla de la carretera, mientras la camioneta ardía en llamas y una enorme columna de humo se elevaba en el lugar.

La situación provocó la movilización de equipos de emergencia y llamó la atención de otros automovilistas que circulaban rumbo a Mexicali, Baja California.

Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes”, comentó Teo en una publicación en Instagram.
La camioneta en la que viajaban los influencers fue consumida por el fuego/X: @AhoraMex

Así comenzó el incendio del vehículo

De acuerdo con lo que explicaron los influencers, el incendio ocurrió después de que, durante el trayecto, apareció una alerta en el tablero que advertía sobre un problema con la transmisión, además de que comenzó a salir aire caliente del sistema de calefacción.

Momentos después, notaron que había fuego en el piso del vehículo, por lo que salieron de inmediato, llevándose algunas pertenencias que tenían a la mano y dejando maletas en la cajuela.

Fue un proceso de dos minutos que se prendió el fuego. Ya estamos bien, ya está todo en orden y no hubo ningún malestar en la carretera”, comentó Ricardo Peralta.

Bomberos atendieron la emergencia

Tras el llamado de auxilio, el Cuerpo de Bomberos arribó a la carretera que conecta Tijuana con Mexicali para sofocar el incendio. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre las causas del siniestro.

No cancelaron su presentación en Mexicali

A pesar del susto, Pepe y Teo continuaron su camino hacia la ciudad de Mexicali, donde tenían programada una presentación la noche del domingo.

“Hermosas, estamos bien, ya estamos en el hotel, nos vemos a las 8. Todo está perfecto”, dijo Peralta en redes sociales, mientras que Teo confirmó que no cancelarían su espectáculo.

Sí hay show, estamos bien, estamos instalados por acá.
Pese al incidente, Pepe y Teo se presentaron en Mexicali/IG: @ricardoperalta
