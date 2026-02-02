Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Tormenta madrileña! Vinicius y Bellingham se pierden juego ante el Valencia

Bellingham y Vini son bajas l X:PrimeDerrickS
Ramiro Pérez Vásquez 09:28 - 02 febrero 2026
Ambos jugadores causarán baja para la Jornada 23 de LaLiga

Real Madrid enfrentará su próximo juego ante el Valencia con dos ausencias importantes; el conjunto madrileño no podrá contar con Vinicius y Jude Bellingham para la Jornada 23 de LaLiga en la que Álvaro Arbeloa tendrá que buscar nuevas alternativas.

El atacante brasileño recibió su quinta cartulina amarilla en el duelo ante Rayo Vallecano, en donde tuvo un cruce con Ilias Akhomach, y deberá cumplir su partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.

Vini en partido ante el Rayo Vallecano l AP

Jude Bellingham lesionado

A la baja del sudamericano se le suma a la preocupación por Jude Bellingham quien terminó con molestias en los isquiotibiales, en el pasado juego en el Santiago Bernabéu, y de acuerdo a reportes desde España el inglés será baja hasta un mes.

El mediocampista inglés se tomó la parte posterior de la pierna izquierda, se tiró al césped y pidió su cambio, esto apenas a los 10 minutos de que comenzó el juego en el Bernabéu, el cuadro merengue dio a conocer el parte médico de Bellingham.

Bellingham lesionado ante Vallecano l AP

Cabe mencionar, que no es la primera vez que Jude Bellingham se lesiona, desde que llegó al Real Madrid, se ha lesionado un total de cuatro ocasiones, sin contar esta, siendo una lesión en el hombro la que lo dejó más tiempo fuera de las canchas.

En total, Jude Bellingham se ha perdido 21 partidos con el Real Madrid por lesión, más los que se puedan acumular en esta ocasión. El inglés se estará perdiendo cuatro partidos de LaLiga y la eliminatoria de Playoff ante el Benfica.

Vini en duelo ante Rayo Vallecano en el Santiago Benabéu l AP

¿Cómo terminó el juego ante Rayo Vallecano?

El Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en un partido tenso, largo y lleno de silbidos. Con un empate hasta el cierre del juego Kylián Mbappé logró anotar de último minuto para rescatar la victoria.

Ya en el tiempo agregado, un penalti por una falta de Mendy sobre Brahim Diaz le dio al Madrid la oportunidad de salvarse. Mbappé no falló desde los once pasos y marcó el 2-1 definitivo en el minuto 100 para los tres puntos.

