Nicki Minaj estalla contra Trevor Noah y Jay-Z tras una broma en los Grammys 2026
Una mención durante el monólogo de apertura de los premios Grammy 2026 pareció ser el detonante para que la rapera Nicki Minaj iniciara una nueva serie de publicaciones explosivas en la red social X (anteriormente Twitter).
Broma de Trevor Noah provocó enojo de Minaj
Poco después de que el presentador Trevor Noah bromeara sobre el reciente y público apoyo de Minaj al expresidente Donald Trump, la artista comenzó a lanzar todo tipo de acusaciones en su cuenta, apuntando directamente a Noah, al magnate de la música Jay-Z y a otras figuras de la industria.
Trevor Noah roasts Nicki Minaj at the #Grammys over her MAGA support: "She's still at the White House with Donald Trump."
(via CBS and The Grammys) pic.twitter.com/tAjXYxLiSe
Minaj no tardó en dirigir sus ataques hacia el presentador de la gala, publicando:
Trevor se niega a salir del armario cuando todo el mundo en la industria conoce a su novio. Supuestamente.
Nicki Minaj arremetió contra Jay-Z
Posteriormente, la rapera centró su atención en Jay-Z, compartiendo varias imágenes que sugerían que el rapero y empresario había mantenido relaciones con Beyoncé y la fallecida cantante Aaliyah cuando ambas eran menores de 18 años. Acompañó estas publicaciones con graves acusaciones políticas y conspirativas.
¿Están entendiendo que esta gente ha estado sacrificando niños como forma de ganar y mantener el poder? Si vuelven a votar por los demócratas, son tan desalmados como ellos y perecerán", escribió Minaj. "Quizás es hora de que cuente algunas historias, ya que intentaba no decir lo que sé, pero continúan intentando intimidarme.
Are y'all understanding that these ppl have been sacrificing children as a way of gaining & maintaining power? If you ever vote DemonCrat again, you're just as soulless as they are & will perish. Maybe it's time for me to do some story times — since I was trying to not say what I…
En otra publicación, la artista afirmó que no lanzará nueva música hasta que su contrato sea renegociado y pueda informar sobre «todo el sabotaje que esta investigación RICO está descubriendo sobre Billboard».
Las acusaciones se volvieron aún más oscuras:
Tu artista favorito ha estado practicando rituales en un culto satánico donde toman bebés de otros países, los mutilan y los matan como una forma de sacrificio de sangre a su Dios. Verás, cuando tu amo es Satanás, debes derramar sangre constantemente. Sin embargo, el juego se acabó.
Minaj también alegó que sus proyectos han sido boicoteados deliberadamente. "Sabotearon mi documental porque hablé sobre el abuso que sufrí. Han estado tratando de paralizar todos mis proyectos con la esperanza de que perdiera mucho dinero y les suplicara ayuda", tuiteó. "La destrucción que está a punto de caer sobre ellos no es divertida. Les dije que me dejaran en paz. Ahora entenderán por qué deberían haberse quedado sentados y tomado sus medicamentos".
They sabotaged my documentary b/c i spoke about abuse that i suffered. They've been trying to stall all my projects in hopes I'd lose a bunch of money & beg them for help. Their leaders still think it's a joke. The destruction that's about to come down on them isn't funny. I told…
La serie de mensajes continuó con más ataques a Jay-Z, a quien calificó de "#DepredadorDeNiños", y acusaciones contra el partido demócrata, afirmando que están «trayendo inmigrantes para votar porque incumplieron todas las promesas que hicieron a los afroamericanos».