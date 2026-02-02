Faitelson minimiza paso de Álvaro Fidalgo en el América: “No es leyenda”

La partida de Álvaro Fidalgo del CF América sigue siendo un tema doloroso para la afición azulcrema quienes han visto partir a uno de los últimos ídolos del conjunto azulcrema; sin embargo, para otros es considerado simplemente un jugador más.

Tal es el caso de David Faitelson quien asegura que el ibérico no es considerado leyenda desde su punto de vista, resaltando que hay otros jugadores en la historia azulcrema con mayor peso dentro de la cancha como Cuauhtémoc Blanco.

Álvaro Fidalgo es nuevo jugador del Real Betis | Imago7

“No atrevas a comparar a Fidalgo con Cuauhtémoc (Blanco) por Dios no lo hagas”, catapultó David Faitelson sobre Marc Crosas, en el programa de ‘Línea de 4’ quien aseguraba que el mediocampista español es una leyenda y no el atacante mexicano que apenas pudo ganar un título”.

¿Por qué no es leyenda?

Faitelson dio su argumento sobre la perspectiva en la que ve Fidalgo durante cinco años como jugador de los azulcremas: “Para mí jugar cinco años en el club no es suficiente para ser leyenda, yo sería más estricto cuando hablo de club como el América:”

“Yo entiendo en otro tipo de clubes donde no hay historia, no hay héroes, este equipo realmente tiene un peso muy importante en la historia”, terminó por sentenciar el analista TUDN ante sus compañeros Marc Crosas, Ruso Zamogilny y Marco Cancino.

Fidalgo en partido ante Rayados l IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Fidalgo en el América?

El mediocampista español llegó en 2021 de la mano de Santiago Solari al América. Cinco años después, Álvaro se convirtió en un referente de las Águilas. Además de conseguir títulos, la gente lo ha catalogado como uno de los grandes ídolos en la historia del club a lo largo de estos casi 110 años.

Álvaro Fidalgo festejando un tanto ante Chivas | IMAGO7

Álvaro Fidalgo se convirtió en un referente de América. Además de su solidez en el mediocampo y su conexión con la gente, el mediocampista español también dejó un legado imborrable con logros individuales y colectivos, incluido el primer tricampeonato de la Liga MX en la historia de los torneos cortos.