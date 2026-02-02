Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Solo de paseo? Maximin y otros jugadores con buen cartel que decepcionaron en la Liga MX

Allan Saint-Maximin | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 22:11 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El francés dejó el equipo de Coapa, pese a la gran expectativa que generó su fichaje

Allan Saint-Maximin dejó al América después de una efímera estadía en Coapa, que aunque comenzó como una novela de amor gracias a su gol de debut contra Atlas, terminó de manera agridulce. Sin embargo, el caso del galo no es aislado, pues varios jugadores que llegaron a la Liga MX con gran cartel, nunca lograron despuntar.

¿Qué otros jugadores no levantaron en Liga MX?

Florian Thauvin

Uno de los casos más recientes fue el de Florian Thauvin, quien llegó a Tigres después de ser Campeón del Mundo con Francia. El galo generó una expectativa casi similar a la de André-Pierre Gignac, pero nunca se pudo acoplar de la mejor manera y terminó por salir por la puerta de atrás.

Florian Thauvin con Tigres | IMAGO7

Bebeto

José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto, fue uno de los ídolos noventeros de todo Brasil, ya que junto a Romario y demás hicieron respetar de nuevo a la Verdeamarela. Sin embargo, no todo en su carrera fue exitoso, pues el episodio de Toros Neza se convirtió en una mancha que siempre intentó borrar. En el Invierno 99 el brasileño llegó al municipio del Estado de México, pero desde el comienzo no se tomó en serio estar en el equipo y lo dejó a los meses.

Bernd Schuster

El alemán tuvo una de las carreras más exitosas del futbol, pues pocos son los que pueden presumir haber jugado en el Barcelona y en el Real Madrid. Sin embargo, su paso por los Pumas dejó mucho que desear, pues solamente disputó nueve partidos y abandonó Universidad Nacional por un aparente dolor de muelas.

Aaron Ramsey

Otro caso reciente con los Pumas fue el del galés, quien llegó en el mismo semestre que Maximin. El galés igual nunca se pudo adaptar y las lesiones lo mermaron de aquel gran nivel del que alguna vez gozó; además de dejar el país por la desaparición de su perro durante una Fecha FIFA.

Aaron Ramsey | IMAGO7

Jérémy Ménez

Parece ser que el tema del América con los franceses está predestinado a salir mal, pues Maximin no fue el primero que fracasó. Jérémy Ménez también llegó al Nido con una gran expectativa por parte de la afición azulcrema, pero las lesiones nunca le permitieron mostrar su mejor nivel. 

Dani Alves

Dani Alves llegó a Pumas después de una carrera impresionante en Europa, principalmente con el Barcelona. Pese a que cumplió, su estadía duró muy poco, pues después del Mundial de Qatar 2022 tuvo un problema legal que lo obligó a abandonar el conjunto auriazul y perder su libertad.

Dani Alves | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
00:15 Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
00:00 Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
23:23 Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
23:21 Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
23:07 Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
22:51 Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
22:11 ¿Solo de paseo? Maximin y otros jugadores con buen cartel que decepcionaron en la Liga MX
21:56 ¿Paso de Campeón: Cuándo fue la última vez que Chivas inició con cuatro victorias al hilo?
21:16 VIDEO “Fuera ICE”: Bad Bunny lanza duro mensaje en los Grammys 2026
20:57 Portada RÉCORD 2 de febrero de 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
2
Contra Grammys 2026: Así fue el traje de Bad Bunny inspirado en look femenino
3
Futbol Allan Saint-Maximin apunta a jugar en la liga de Francia tras su paso por la Liga MX
4
Futbol Nacional ¿Joao Pedro a Cruz Azul? La Máquina analiza la llegada del delantero, pero la edad es obstáculo
5
Futbol Oficial: Álvaro Fidalgo es jugador del Betis tras cinco años con América
6
Futbol Nacional Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Te recomendamos
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Futbol Nacional
02/02/2026
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Futbol
01/02/2026
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Contra
01/02/2026
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Futbol Internacional
01/02/2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
NFL
01/02/2026
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante