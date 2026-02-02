¿Solo de paseo? Maximin y otros jugadores con buen cartel que decepcionaron en la Liga MX

Allan Saint-Maximin dejó al América después de una efímera estadía en Coapa, que aunque comenzó como una novela de amor gracias a su gol de debut contra Atlas, terminó de manera agridulce. Sin embargo, el caso del galo no es aislado, pues varios jugadores que llegaron a la Liga MX con gran cartel, nunca lograron despuntar.

¿Qué otros jugadores no levantaron en Liga MX?

Florian Thauvin

Uno de los casos más recientes fue el de Florian Thauvin, quien llegó a Tigres después de ser Campeón del Mundo con Francia. El galo generó una expectativa casi similar a la de André-Pierre Gignac, pero nunca se pudo acoplar de la mejor manera y terminó por salir por la puerta de atrás.

Florian Thauvin con Tigres | IMAGO7

Bebeto

José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto, fue uno de los ídolos noventeros de todo Brasil, ya que junto a Romario y demás hicieron respetar de nuevo a la Verdeamarela. Sin embargo, no todo en su carrera fue exitoso, pues el episodio de Toros Neza se convirtió en una mancha que siempre intentó borrar. En el Invierno 99 el brasileño llegó al municipio del Estado de México, pero desde el comienzo no se tomó en serio estar en el equipo y lo dejó a los meses.

Bernd Schuster

El alemán tuvo una de las carreras más exitosas del futbol, pues pocos son los que pueden presumir haber jugado en el Barcelona y en el Real Madrid. Sin embargo, su paso por los Pumas dejó mucho que desear, pues solamente disputó nueve partidos y abandonó Universidad Nacional por un aparente dolor de muelas.

Aaron Ramsey

Otro caso reciente con los Pumas fue el del galés, quien llegó en el mismo semestre que Maximin. El galés igual nunca se pudo adaptar y las lesiones lo mermaron de aquel gran nivel del que alguna vez gozó; además de dejar el país por la desaparición de su perro durante una Fecha FIFA.

Aaron Ramsey | IMAGO7

Jérémy Ménez

Parece ser que el tema del América con los franceses está predestinado a salir mal, pues Maximin no fue el primero que fracasó. Jérémy Ménez también llegó al Nido con una gran expectativa por parte de la afición azulcrema, pero las lesiones nunca le permitieron mostrar su mejor nivel.

Dani Alves

Dani Alves llegó a Pumas después de una carrera impresionante en Europa, principalmente con el Barcelona. Pese a que cumplió, su estadía duró muy poco, pues después del Mundial de Qatar 2022 tuvo un problema legal que lo obligó a abandonar el conjunto auriazul y perder su libertad.