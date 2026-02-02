Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris

Guillermo Ochoa vivió su primer gran clásico en Chipre con un triunfo que puede marcar un antes y un después. El arquero mexicano fue protagonista en la remontada del AEL Limassol, que venció 2-1 al Aris Limassol en un derbi intenso, físico y cargado de rivalidad, correspondiente a la Jornada 20 de la temporada 2025-26.

El resultado no solo tuvo valor emocional, sino también histórico: el AEL rompió una racha negativa de cinco derrotas ligueras consecutivas ante su rival citadino, recuperó confianza en la recta final del torneo y mantiene vivas sus aspiraciones de pelear por la Ronda de Campeonato en la liga chipriota.

Limassol ganó el Derbi como visitante | IG: @ael_fc_official

AEL Limassol remonta en un derbi marcado por tensión y rivalidad

El partido comenzó con la fricción esperada en un duelo de alta tensión. El Aris tomó ventaja al minuto 22 en una jugada a balón parado: Ochoa reaccionó con una gran atajada al cabezazo inicial que terminó en el travesaño, pero el rebote quedó servido para Rody Junior Effaghe, quien empujó el balón para el 0-1 visitante.

Durante el resto del primer tiempo, el derbi se mantuvo con ritmo elevado, entradas fuertes y pocas concesiones. Aris estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate peligroso de Yanick Gomis, mientras que AEL desaprovechó una opción clara tras una acción de Sergio Conceição que terminó sin rematador.

Memo Ochoa fue fundamental para la victoria | Captura de YouTube

La tensión aumentó en cada disputa, reflejo de lo mucho que estaba en juego en la recta final del campeonato. AEL llegaba urgido de puntos y con una carga histórica importante, mientras Aris buscaba consolidarse en puestos de playoffs, alimentando aún más la intensidad del encuentro.

Guillermo Ochoa lidera el triunfo que rompe la mala racha ante Aris

El inicio del segundo tiempo cambió por completo el panorama. Apenas al minuto 47, Luther Singh se escapó por banda, ganó el mano a mano y sacó un disparo potente al primer poste para igualar el marcador, encendiendo al estadio y devolviendo impulso al conjunto local.

Tan solo seis minutos después, al 50’, llegó la remontada definitiva. Zakaria Sawo apareció libre tras una diagonal y, con algo de fortuna, el balón rebotó en su pierna antes de salir con dirección a portería para firmar el 2-1 que desató la celebración en Limassol.

Con el marcador en contra, el Aris volcó su ofensiva en busca del empate. Sin embargo, Ochoa y la defensa del AEL respondieron con orden, cierres oportunos y control del área en los minutos finales, resistiendo la presión para asegurar una victoria clave.