Futbol

Guillermo Ochoa 'se postula' para jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | MEXSPORT
Marcos Olvera García 10:57 - 01 febrero 2026
El arquero mexicano, desde sus redes sociales, 'se ha postulado' para ser el portero titular de la Selección Mexicana en la siguiente Copa del Mundo

Faltan cuatro meses y 10 días para que comience la Copa del Mundo de este año, donde la Selección de México inaugurará el Mundial en el Estadio Banorte frente a su similar de Sudáfrica.

Una de las dudas que se generan en el equipo de Javier Aguirre es en el arco, donde Luis Ángel Malagón, 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo parecen no terminar por adueñarse de la portería del Tricolor, lo que le abre la puerta a Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | AP

La posibilidad de que Ochoa pueda aparecer en la lista definitiva de Javier Aguirre no es algo que agrade a la mayoría, siendo David Faitelson uno de los principales detractores del arquero mexicano.

Faitelson, en sus redes sociales, publicó: "Hoy, no parece existir una justificación deportiva real para llevar a Guillermo Ochoa al Mundial… Solo que se trate de un homenaje o de una imposición comercial…De ninguna de las dos “se espanta” el futbol mexicano".

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | AP

Ante esta publicación, Ochoa respondió con un tweet, donde el arquero del futbol de Chipre aseguró que 'si quieren' él va por puro gusto a la Copa del Mundo de este verano.

Guillermo Ochoa ha jugado tres Copas del Mundo, aunque ha sido convocado a otras dos, el arquero del AEL Limassol busca estar en un sexto Mundial, para imponer un nuevo récord de asistencias a las Copas del Mundo

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | AP
