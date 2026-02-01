Guillermo Ochoa 'se postula' para jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana
Faltan cuatro meses y 10 días para que comience la Copa del Mundo de este año, donde la Selección de México inaugurará el Mundial en el Estadio Banorte frente a su similar de Sudáfrica.
Una de las dudas que se generan en el equipo de Javier Aguirre es en el arco, donde Luis Ángel Malagón, 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo parecen no terminar por adueñarse de la portería del Tricolor, lo que le abre la puerta a Guillermo Ochoa.
La posibilidad de que Ochoa pueda aparecer en la lista definitiva de Javier Aguirre no es algo que agrade a la mayoría, siendo David Faitelson uno de los principales detractores del arquero mexicano.
Faitelson, en sus redes sociales, publicó: "Hoy, no parece existir una justificación deportiva real para llevar a Guillermo Ochoa al Mundial… Solo que se trate de un homenaje o de una imposición comercial…De ninguna de las dos “se espanta” el futbol mexicano".
Ante esta publicación, Ochoa respondió con un tweet, donde el arquero del futbol de Chipre aseguró que 'si quieren' él va por puro gusto a la Copa del Mundo de este verano.
Guillermo Ochoa ha jugado tres Copas del Mundo, aunque ha sido convocado a otras dos, el arquero del AEL Limassol busca estar en un sexto Mundial, para imponer un nuevo récord de asistencias a las Copas del Mundo
