Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026

¡Bad Bunny lo logró! En una noche marcada por la polémica y la historia, el cantante puertorriqueño criticó la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos al gritar “¡ICE out!” (¡Fuera ICE!), lució un esmoquin inspirado en un look femenino y se llevó el Premio Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año por DeBí TiRAR MáS FOToS, el galardón más importante de la noche.

Bad Bunny no pudo evitar llorar al recibir este prestigioso reconocimiento/AP

Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026

Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, llegó a la 68ª entrega de los Premios Grammy, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos, con seis nominaciones, de las cuales ganó tres.



El primero fue por Mejor Performance de Música Global con el tema “EoO”, seguido del reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana.

Bad Bunny recibió el premio a Mejor Álbum del Año de manos de Harry Styles/AP

El momento cumbre: Álbum del Año

La parte estelar de la noche llegó al final, cuando Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año por DeBí TiRAR MáS FOToS, superando a artistas como Kendrick Lamar (GNX), Lady Gaga (MAYHEM), Sabrina Carpenter (Man's Best Friend), Tyler, The Creator (CHROMAKOPIA), Justin Bieber (SWAG), Leon Thomas (Mutt) y Clipse (Let God Sort Em Out).

Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para seguir sus sueños”, expresó en inglés.

A todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que debieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias”, continuó en español.

Un triunfo histórico para la música en español

Es la primera vez que un álbum en español gana el reconocimiento principal de los Premios Grammy, logro que se da justo una semana antes de que Bad Bunny se presente en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX.



En dicho partido, Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle definirán al nuevo campeón de la NFL, en uno de los escenarios más vistos del mundo, donde han actuado algunos de los artistas más grandes de la historia.

✨Harry Styles entrega el #Grammy a Mejor Álbum del Año a Bad Bunny.



"Debí tirar más fotos" es el primer disco 100% en español en ganar la categoría más importante de los premios norteamericanos.#Grammys #BadBunny #AlbumOfTheYear pic.twitter.com/ZiirGSJkrA — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) February 2, 2026

Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026

El resto de los ganadores fue encabezado por Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco premios de los nueve a los que estaba nominado. Lady Gaga también destacó al llevarse tres galardones.

Kendrick Lamar fue el artista más premiado de la noche con 5 galardones/AP