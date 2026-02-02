Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
¡Bad Bunny lo logró! En una noche marcada por la polémica y la historia, el cantante puertorriqueño criticó la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos al gritar “¡ICE out!” (¡Fuera ICE!), lució un esmoquin inspirado en un look femenino y se llevó el Premio Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año por DeBí TiRAR MáS FOToS, el galardón más importante de la noche.
Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026
Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, llegó a la 68ª entrega de los Premios Grammy, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos, con seis nominaciones, de las cuales ganó tres.
El primero fue por Mejor Performance de Música Global con el tema “EoO”, seguido del reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana.
El momento cumbre: Álbum del Año
La parte estelar de la noche llegó al final, cuando Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año por DeBí TiRAR MáS FOToS, superando a artistas como Kendrick Lamar (GNX), Lady Gaga (MAYHEM), Sabrina Carpenter (Man's Best Friend), Tyler, The Creator (CHROMAKOPIA), Justin Bieber (SWAG), Leon Thomas (Mutt) y Clipse (Let God Sort Em Out).
Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para seguir sus sueños”, expresó en inglés.
A todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que debieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias”, continuó en español.
Un triunfo histórico para la música en español
Es la primera vez que un álbum en español gana el reconocimiento principal de los Premios Grammy, logro que se da justo una semana antes de que Bad Bunny se presente en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX.
En dicho partido, Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle definirán al nuevo campeón de la NFL, en uno de los escenarios más vistos del mundo, donde han actuado algunos de los artistas más grandes de la historia.
✨Harry Styles entrega el #Grammy a Mejor Álbum del Año a Bad Bunny.
"Debí tirar más fotos" es el primer disco 100% en español en ganar la categoría más importante de los premios norteamericanos.
Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026
El resto de los ganadores fue encabezado por Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco premios de los nueve a los que estaba nominado. Lady Gaga también destacó al llevarse tres galardones.
Mejor interpretación de dúo o grupo pop: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor grabación dance/electrónica: End Of Summer, Tame Impala
Mejor álbum dance/electrónico: EUSEXUA, FKA twigs
Mejor grabación remezclada: Abracadabra – Gesaffelstein Remix, Gesaffelstein (Lady Gaga, Gesaffelstein)
Mejor álbum de pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade Mejor álbum de rock latino o alternativo: PAPOTA, CA7RIEL y Paco Amoroso
Mejor Álbum de Música Mexicana (incluye Tejano): Palabra De To’s – Seca, Carín León
Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces, Gloria Estefan
Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: Sinners
Mejor banda sonora para medios visuales (cine y TV): Sinners, Ludwig Göransson
Mejor banda sonora para videojuegos: Sword of the Sea, Austin Wintory
Mejor canción escrita para medios visuales: Golden, KPop Demon Hunters
Mejor video musical: Anxiety, Doechii
Mejor película musical: Music By John Williams, John Williams
Mejor grabación de dance pop: Abracadabra, Lady Gaga
Mejor interpretación de rock: Changes (Live From Villa Park), YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor canción de rock: As Alive As You Need Me To Be, Trent Reznor y Atticus Ross
Mejor álbum de rock: NEVER ENOUGH, Turnstile Mejor interpretación de música alternativa: Alone, The Cure
Mejor álbum de música alternativa: Songs Of A Lost World, The Cure
Mejor ingeniería de álbum, no clásico: That Wasn’t A Dream, Joseph Lorge & Blake Mills
Mejor álbum de audio inmersivo: Immersed, Justin Gray Productor del año, no clásico: Cirkut Compositor del año, no clásico: Amy Allen
Mejor interpretación de R&B: Folded, Kehlani
Mejor interpretación de R&B tradicional: VIBES DON’T LIE, Leon Thomas
Mejor canción de R&B: Folded, Kehlani
Mejor álbum de R&B progresivo: BLOOM, Durand Bernarr
Mejor álbum de R&B: MUTT, Leon Thomas Mejor interpretación de rap: Chains & Whips, Clipse feat. Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor interpretación de rap melódico: luther, Kendrick Lamar con SZA
Mejor canción de rap: tv off, Kendrick Lamar
Mejor álbum de poesía hablada: Words For Days Vol. 1, Mad Skillz
Mejor interpretación de metal: BIRDS, Turnstile
Mejor interpretación solista de música country: Bad As I Used To Be, Chris Stapleton
Mejor interpretación de dúo o grupo country: Amen, Shaboozey & Jelly Roll
Mejor canción country: Bitin’ List, Tyler Childers
Mejor álbum de country tradicional: Ain’t In It For My Health, Zach Top
Mejor interpretación de raíces americanas: Beautiful Strangers, Mavis Staples
Mejor álbum de blues tradicional: Ain’t Done With The Blues, Buddy Guy
Mejor álbum de blues contemporáneo: Preacher Kids, Robert Randolph
Mejor paquete de grabación: Tracks II: The Lost Albums, Bruce Springsteen
Mejor portada de álbum: CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Mejores notas de álbum: Miles ’55: The Prestige Recordings, Miles Davis
Best Global Performance: Bad Bunny – EoO
Mejor álbum de rap: Kendrick Lamar
Mejor nuevo artista: Olivia Dean
Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny
Mejor álbum de country moderno: Jelly Roll – Beautifully Broken
Mejor álbum vocal pop: Lady Gaga
Mejor performance solo pop: Lola – Messy
Mejor canción del álbum: Wildflower, Billie Eilish
Mejor grabación del año: Luther, Kendrick Lamar
Mejor álbum del año: Bad Bunny