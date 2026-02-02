Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026

Bad Bunny recibió el Premio Grammy a Mejor Álbum del Año/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 23:21 - 01 febrero 2026
El Conejo Malo se llevó tres premios en total, incluido el principal que fue entregado por primera vez a un álbum en español

¡Bad Bunny lo logró! En una noche marcada por la polémica y la historia, el cantante puertorriqueño criticó la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos al gritar “¡ICE out!” (¡Fuera ICE!), lució un esmoquin inspirado en un look femenino y se llevó el Premio Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año por DeBí TiRAR MáS FOToS, el galardón más importante de la noche.

Bad Bunny no pudo evitar llorar al recibir este prestigioso reconocimiento/AP

Bad Bunny hace historia en los Grammy 2026

Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, llegó a la 68ª entrega de los Premios Grammy, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos, con seis nominaciones, de las cuales ganó tres.

El primero fue por Mejor Performance de Música Global con el tema “EoO”, seguido del reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana.

Bad Bunny recibió el premio a Mejor Álbum del Año de manos de Harry Styles/AP

El momento cumbre: Álbum del Año

La parte estelar de la noche llegó al final, cuando Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año por DeBí TiRAR MáS FOToS, superando a artistas como Kendrick Lamar (GNX), Lady Gaga (MAYHEM), Sabrina Carpenter (Man's Best Friend), Tyler, The Creator (CHROMAKOPIA), Justin Bieber (SWAG), Leon Thomas (Mutt) y Clipse (Let God Sort Em Out).

Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para seguir sus sueños”, expresó en inglés.

A todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que debieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias”, continuó en español.

Un triunfo histórico para la música en español

Es la primera vez que un álbum en español gana el reconocimiento principal de los Premios Grammy, logro que se da justo una semana antes de que Bad Bunny se presente en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX.

En dicho partido, Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle definirán al nuevo campeón de la NFL, en uno de los escenarios más vistos del mundo, donde han actuado algunos de los artistas más grandes de la historia.

Lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026

El resto de los ganadores fue encabezado por Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco premios de los nueve a los que estaba nominado. Lady Gaga también destacó al llevarse tres galardones.

Kendrick Lamar fue el artista más premiado de la noche con 5 galardones/AP

  • Mejor interpretación de dúo o grupo pop: Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande

  • Mejor grabación dance/electrónica: End Of Summer, Tame Impala

  • Mejor álbum dance/electrónico: EUSEXUA, FKA twigs

  • Mejor grabación remezclada: Abracadabra – Gesaffelstein Remix, Gesaffelstein (Lady Gaga, Gesaffelstein)

  • Mejor álbum de pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade Mejor álbum de rock latino o alternativo: PAPOTA, CA7RIEL y Paco Amoroso

  • Mejor Álbum de Música Mexicana (incluye Tejano): Palabra De To’s – Seca, Carín León

  • Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces, Gloria Estefan

  • Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: Sinners

  • Mejor banda sonora para medios visuales (cine y TV): Sinners, Ludwig Göransson

  • Mejor banda sonora para videojuegos: Sword of the Sea, Austin Wintory

  • Mejor canción escrita para medios visuales: Golden, KPop Demon Hunters

  • Mejor video musical: Anxiety, Doechii

  • Mejor película musical: Music By John Williams, John Williams

  • Mejor grabación de dance pop: Abracadabra, Lady Gaga

  • Mejor interpretación de rock: Changes (Live From Villa Park), YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

  • Mejor canción de rock: As Alive As You Need Me To Be, Trent Reznor y Atticus Ross

  • Mejor álbum de rock: NEVER ENOUGH, Turnstile Mejor interpretación de música alternativa: Alone, The Cure

  • Mejor álbum de música alternativa: Songs Of A Lost World, The Cure

  • Mejor ingeniería de álbum, no clásico: That Wasn’t A Dream, Joseph Lorge & Blake Mills

  • Mejor álbum de audio inmersivo: Immersed, Justin Gray Productor del año, no clásico: Cirkut Compositor del año, no clásico: Amy Allen

  • Mejor interpretación de R&B: Folded, Kehlani

  • Mejor interpretación de R&B tradicional: VIBES DON’T LIE, Leon Thomas

  • Mejor canción de R&B: Folded, Kehlani

  • Mejor álbum de R&B progresivo: BLOOM, Durand Bernarr

  • Mejor álbum de R&B: MUTT, Leon Thomas Mejor interpretación de rap: Chains & Whips, Clipse feat. Kendrick Lamar y Pharrell Williams

  • Mejor interpretación de rap melódico: luther, Kendrick Lamar con SZA

  • Mejor canción de rap: tv off, Kendrick Lamar

  • Mejor álbum de poesía hablada: Words For Days Vol. 1, Mad Skillz

  • Mejor interpretación de metal: BIRDS, Turnstile

  • Mejor interpretación solista de música country: Bad As I Used To Be, Chris Stapleton

  • Mejor interpretación de dúo o grupo country: Amen, Shaboozey & Jelly Roll

  • Mejor canción country: Bitin’ List, Tyler Childers

  • Mejor álbum de country tradicional: Ain’t In It For My Health, Zach Top

  • Mejor interpretación de raíces americanas: Beautiful Strangers, Mavis Staples

  • Mejor álbum de blues tradicional: Ain’t Done With The Blues, Buddy Guy

  • Mejor álbum de blues contemporáneo: Preacher Kids, Robert Randolph

  • Mejor paquete de grabación: Tracks II: The Lost Albums, Bruce Springsteen

  • Mejor portada de álbum: CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

  • Mejores notas de álbum: Miles ’55: The Prestige Recordings, Miles Davis

  • Best Global Performance: Bad Bunny – EoO

  • Mejor álbum de rap: Kendrick Lamar

  • Mejor nuevo artista: Olivia Dean

  • Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny

  • Mejor álbum de country moderno: Jelly Roll – Beautifully Broken

  • Mejor álbum vocal pop: Lady Gaga

  • Mejor performance solo pop: Lola – Messy

  • Mejor canción del álbum: Wildflower, Billie Eilish

  • Mejor grabación del año: Luther, Kendrick Lamar

  • Mejor álbum del año: Bad Bunny

Música
