La violencia empaña el Puebla vs Toluca con pelea entre aficionados a las afueras del Cuauhtémoc

La violencia volvió a manchar el futbol mexicano tras el partido entre Puebla y Toluca, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Aficionados de ambos equipos protagonizaron una riña en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, poco después de que el encuentro finalizara con un empate sin goles.

El enfrentamiento tuvo lugar en una gasolinera cercana al recinto deportivo, involucrando a presuntos miembros de los grupos de animación de los Camoteros y los Diablos Rojos.

Puebla se ha convertido en un territorio fértil para la violencia alrededor del futbol.

Todos se “lavan las manos”: La FMF objeta que es lejos de la cancha y las autoridades están lejos de todo…

¿Qué esperan? ¿Un muerto?

Ah…Eso ya pasó y no pasó nada…

(Información de Alan… pic.twitter.com/bYhoCGd8i9 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 31, 2026

Es importante señalar que, según el reglamento de la Liga MX, se prohíbe el acceso a las barras del equipo visitante para prevenir precisamente este tipo de incidentes.

Sin embargo, dado que la pelea se produjo a una distancia considerable del estadio, es poco probable que el Club Puebla reciba una sanción directa por estos hechos.

En redes sociales, se difundieron un par de videos donde se ve a un grupo de personas insultarse, lanzarse objetos y golpeándose, todo esto mientras algunos elementos de la policía intentaban calmar la situación.

Las imágenes del incidente no tardan en hacerse virales y reavivaron el debate sobre la violencia en los estadios de futbol.