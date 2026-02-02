Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La violencia empaña el Puebla vs Toluca con pelea entre aficionados a las afueras del Cuauhtémoc

Pelea a las afueras del Cuauhtémoc tras el Puebla vs Toluca | CAPTURA X
Esteban Gutiérrez 07:34 - 02 febrero 2026
Un video en redes mostró a un grupo de personas enfrentarse al término del partido

La violencia volvió a manchar el futbol mexicano tras el partido entre Puebla y Toluca, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Aficionados de ambos equipos protagonizaron una riña en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, poco después de que el encuentro finalizara con un empate sin goles.

El enfrentamiento tuvo lugar en una gasolinera cercana al recinto deportivo, involucrando a presuntos miembros de los grupos de animación de los Camoteros y los Diablos Rojos.

Es importante señalar que, según el reglamento de la Liga MX, se prohíbe el acceso a las barras del equipo visitante para prevenir precisamente este tipo de incidentes.

Sin embargo, dado que la pelea se produjo a una distancia considerable del estadio, es poco probable que el Club Puebla reciba una sanción directa por estos hechos.

En redes sociales, se difundieron un par de videos donde se ve a un grupo de personas insultarse, lanzarse objetos y golpeándose, todo esto mientras algunos elementos de la policía intentaban calmar la situación.

Las imágenes del incidente no tardan en hacerse virales y reavivaron el debate sobre la violencia en los estadios de futbol.

Según información del diario poblano, Grada, el percance provocó que cuatro personas fueran detenidas por las autoridades.

