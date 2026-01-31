Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Marcel Ruiz podría ser sancionado? Jugador de Toluca arrebató banderín a un árbitro

Marcel protagonizó este momento contra un árbitro | CAPTURA
Marcos Olvera García 08:26 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En el calor de la situación, el mediocampista mexicano 'se desquitó' con el abanderado mientras este intentaba calmarlo

El pasado viernes, en el partido inaugural de la jornada cuatro del torneo Clausura 2026 en la Liga MX, Toluca visitó la cancha del Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla, en un duelo que lucía muy disparejo.

A pesar de las distancias, Puebla plantó cara y mantuvo el cero en su portería, lo que generó frustración en los jugadores del equipo dirigido por Antonio Mohamed, específicamente, en Marcel Ruíz.

Toluca no pudo con Puebla en el Cuauhtémoc | MEXSPORT

En los minutos finales del primer tiempo hubo una bronca tras una acción sobre Luis García (arquero choricero), la cual terminó en empujones, entre las acciones Ruíz perdió los estribos con un árbitro que intentaba calmarlo.

En el video se aprecia como Marcel le arrebató el banderín al abanderado, con la intención de romperlo, lo que se considera como un acto grave de indisciplina, algo que durante el partido no fue sancionado por el árbitro del encuentro.

La acción ha generado polémica, se espera que la Comisión Disciplinaria actué conforme al reglamento y Marcelo Ruíz sea sancionado tras el incidente con el abanderado del partido entre Toluca y Puebla.

Con el empate del pasado viernes, los Diablos Rojos suman su segunda igualdad en el torneo de forma consecutiva, entendiendo que antes del parón por el tema de Selección, también sacaron un punto, aunque en aquella ocasión lo hicieron frente a los Tigres.

Toluca no pudo con Puebla en el Cuauhtémoc | MEXSPORT

Toluca no anota gol desde la jornada dos del presente torneo, cuando vencieron a Santos Laguna en el Nemesio Diez por marcador de tres goles a uno, el actual bicampeón volverá a su estadio para enfrentar a Cruz Azul en la fecha cinco.

Por su parte, Puebla volvió a sumar puntos después de caer frente a Cruz Azul en la fecha tres del torneo Clausura 2026.

Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones