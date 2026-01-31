¿Marcel Ruiz podría ser sancionado? Jugador de Toluca arrebató banderín a un árbitro

El pasado viernes, en el partido inaugural de la jornada cuatro del torneo Clausura 2026 en la Liga MX, Toluca visitó la cancha del Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla, en un duelo que lucía muy disparejo.

A pesar de las distancias, Puebla plantó cara y mantuvo el cero en su portería, lo que generó frustración en los jugadores del equipo dirigido por Antonio Mohamed, específicamente, en Marcel Ruíz.

Toluca no pudo con Puebla en el Cuauhtémoc | MEXSPORT

En los minutos finales del primer tiempo hubo una bronca tras una acción sobre Luis García (arquero choricero), la cual terminó en empujones, entre las acciones Ruíz perdió los estribos con un árbitro que intentaba calmarlo.

En el video se aprecia como Marcel le arrebató el banderín al abanderado, con la intención de romperlo, lo que se considera como un acto grave de indisciplina, algo que durante el partido no fue sancionado por el árbitro del encuentro.

Que pasó aquí con Marcel de @TolucaFC y el arbitro asistente?



Ustedes mostraban alguna tarjeta? pic.twitter.com/8fqmoUjUN4 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) January 31, 2026

La acción ha generado polémica, se espera que la Comisión Disciplinaria actué conforme al reglamento y Marcelo Ruíz sea sancionado tras el incidente con el abanderado del partido entre Toluca y Puebla.

Con el empate del pasado viernes, los Diablos Rojos suman su segunda igualdad en el torneo de forma consecutiva, entendiendo que antes del parón por el tema de Selección, también sacaron un punto, aunque en aquella ocasión lo hicieron frente a los Tigres.

Toluca no anota gol desde la jornada dos del presente torneo, cuando vencieron a Santos Laguna en el Nemesio Diez por marcador de tres goles a uno, el actual bicampeón volverá a su estadio para enfrentar a Cruz Azul en la fecha cinco.