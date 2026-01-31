Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡No pudo el bicampeón! Puebla y Toluca empatan sin goles en el inicio de la Jornada 4 del Clausura 2026

Los Diablos se quedaron sin anotar en su visita a Puebla | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 21:08 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Puebla logró sacar un buen resultado en casa ante los Diablos, quienes contaron con una falla de penal de Sebastián Córdova

Puebla logró sacarle el empate al bicampeón de la Liga MX: Toluca en el Estadio Cuauhtémoc; el equipo choricero pudo haberlo ganado; sin embargo, se encontró con la falla de un penal por parte de Sebastián Córdova, uno de sus refuerzos.

Los Diablos desaprovecharon la oportunidad de comenzar la Jornada como líder del campeonato; en dicha posición, sigue Chivas, quienes aún deben jugar en contra de Atlético San Luis.

Puebla y Toluca protagonizaron un duelo intenso en el Estadio Cuauhtémoc | Imago7

Sin ventaja de visitante

El partido no tuvo goles en ningún momento del mismo, algo que parecía sería diferente con la visita del mejor equipo del 2025 y uno de los mejores del presente torneo, además, tomando en cuenta que podrían haberse convertido en líderes momentáneos. Misma situación que no se pudo dar, no al menos en esta cuarta jornada.

La polémica fue parte del partido entre La Franja y los Diablos | Imago7

Falló el refuerzo

Durante los últimos minutos del primer tiempo, una jugada a favor de Toluca le dio la oportunidad de irse al frente en el marcador, pues Luis Gabriel Rey metió la mano en la trayectoria del esférico, desatando la revisión del árbitro y, posteriormente, un penal.

Córdova no pudo adelantar a Toluca en el cotejo | Imago7

Fue entonces que de manera sorpresiva el encargado de cobrar fue Sebastián Córdova, con la intención de darle confianza después de su llegada al club.

El cobro desencadenó en una de las postales del día, pues el exjugador de Tigres disparó a uno de los rincones, pero el portero Ricardo Gutiérrez logró lanzarse de manera correcta, parando lo que era la ventaja para los escarlatas.

Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?