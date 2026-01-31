¡No pudo el bicampeón! Puebla y Toluca empatan sin goles en el inicio de la Jornada 4 del Clausura 2026

Puebla logró sacarle el empate al bicampeón de la Liga MX: Toluca en el Estadio Cuauhtémoc; el equipo choricero pudo haberlo ganado; sin embargo, se encontró con la falla de un penal por parte de Sebastián Córdova, uno de sus refuerzos.

Los Diablos desaprovecharon la oportunidad de comenzar la Jornada como líder del campeonato; en dicha posición, sigue Chivas, quienes aún deben jugar en contra de Atlético San Luis.

Puebla y Toluca protagonizaron un duelo intenso en el Estadio Cuauhtémoc | Imago7

Sin ventaja de visitante

El partido no tuvo goles en ningún momento del mismo, algo que parecía sería diferente con la visita del mejor equipo del 2025 y uno de los mejores del presente torneo, además, tomando en cuenta que podrían haberse convertido en líderes momentáneos. Misma situación que no se pudo dar, no al menos en esta cuarta jornada.

La polémica fue parte del partido entre La Franja y los Diablos | Imago7

Falló el refuerzo

Durante los últimos minutos del primer tiempo, una jugada a favor de Toluca le dio la oportunidad de irse al frente en el marcador, pues Luis Gabriel Rey metió la mano en la trayectoria del esférico, desatando la revisión del árbitro y, posteriormente, un penal.

Córdova no pudo adelantar a Toluca en el cotejo | Imago7

Fue entonces que de manera sorpresiva el encargado de cobrar fue Sebastián Córdova, con la intención de darle confianza después de su llegada al club.