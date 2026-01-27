Sebastián Cordova habla sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc: "Se ve que ha estado muy fea"

Este fin de semana vuelve la actividad de la Liga MX, Toluca se enfrentará a Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la cual ha sido blanco de varias críticas por su mal estado.

Previo al encuentro entre el actual bicampeón del futbol mexicano y el equipo poblano, Sebastián Córdova (mediocampista de los choriceros) habló sobre las condiciones en las que se encuentra el césped del inmueble que fue mundialista en México 1986.

Córdova habló sobre la cancha del Cuauhtémoc | MEXSPORT

"El turco luego pone videos, si se ve que ha estado muy fea, se rompe el pasto y eso, es un poco peligroso, hay que estar atento a eso, nada más, para que no pase algo que no queramos", comentó Córdova.

Puebla busca su segunda victoria en la Liga MX, y la segunda como local tras derrotar a Mazatlán, por su parte, Toluca quiere mantener su invicto y acercarse a Chivas, que es líder actualmente en el torneo del Clausura 2026.

Córdova habló sobre la cancha del Cuauhtémoc | MEXSPORT

Después del encuentro entre Puebla y Toluca, los poblanos visitarán a Tijuana, antes de volver al Cuauhtémoc para jugar contra los Pumas de Efraín Juárez.

Por otro lado, los choriceros de Antonio Mohamed no volverán a salir de casa hasta mediados de febrero, primero enfrentarán a Cruz Azul y después harán lo propio ante los Xolos de Tijuana.

Sebastián Córdova ha jugado en dos de los tres partidos del presente torneo, si bien no ha sido titular con Mohamed, si ha tenido minutos con el actual bicampeón de la Liga MX.