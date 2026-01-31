Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Sebastián Córdova falló un penal en su primera titularidad con Toluca

Córdova, de Toluca, no pudo aportar con un gol en el campo | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 21:02 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano no pudo darle la ventaja en el partido a los Diablos

El bicampeón del futbol mexicano, Toluca, visitó a Puebla para el inicio de la Jornada 4 del Clausura 2026. Lo que parecía sería un partido más sencillo para el cuadro del 'Turco' Mohamed, se terminó volviendo más complicado de lo pensado.

Sebastián Córdova no pudo darle la ventaja a su nuevo equipo, generando críticas inmediatas después de su llegada al 12 veces campeón del futbol mexicano.

Córdova no pudo adelantar a Toluca en el cotejo | Imago7

Córdova sigue sin responder

El terrible momento para el nuevo 7 del Diablo llegó en la recta final de la primera mitad cuando tuvo que encargarse de la pena máxima que fue entregada para su equipo después de una mano en el área por parte de uno de los defensores poblanos.

El disparo no fue del todo malo; sin embargo, la potencia no fue parte del cobro, dándole oportunidad a Ricardo Gutiérrez de lanzarse y hacer la atajada que desató la locura en casa de los Camoteros al ponerse en posibilidad de sacarle un buen resultado al bicampeón del futbol mexicano, algo que sí lograron al final.

Paulinho entregando el balón a Córdova para el cobro | Imago7

Tras la atajada de Gutiérrez, Paulinho, que antes le había dado el balón a su compañero, trató de contrarrematar sin éxito, ya que de nueva cuenta Gutiérrez salió para impedir que el equipo choricero se fuera al frente en el marcador; así terminó la primera parte y, posteriormente, el partido, ya que no hubo goles en la visita del bicampeón.

Nada para nadie

A pesar de que el partido tuvo una expulsión para Puebla, el Toluca no pudo concretar sus jugadas de peligro, dejando en claro que aún falta mucho camino en el torneo por recorrer.

Ahora, los Diablos tendrán que preparar su partido en contra de Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez para la quinta jornada del certamen, mientras que Puebla regresa a jugar como visitante para enfrentar a los Xolos de Tijuana.

Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?