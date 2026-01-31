Sebastián Córdova falló un penal en su primera titularidad con Toluca

El bicampeón del futbol mexicano, Toluca, visitó a Puebla para el inicio de la Jornada 4 del Clausura 2026. Lo que parecía sería un partido más sencillo para el cuadro del 'Turco' Mohamed, se terminó volviendo más complicado de lo pensado.

Sebastián Córdova no pudo darle la ventaja a su nuevo equipo, generando críticas inmediatas después de su llegada al 12 veces campeón del futbol mexicano.

Córdova no pudo adelantar a Toluca en el cotejo | Imago7

Córdova sigue sin responder

El terrible momento para el nuevo 7 del Diablo llegó en la recta final de la primera mitad cuando tuvo que encargarse de la pena máxima que fue entregada para su equipo después de una mano en el área por parte de uno de los defensores poblanos.

El disparo no fue del todo malo; sin embargo, la potencia no fue parte del cobro, dándole oportunidad a Ricardo Gutiérrez de lanzarse y hacer la atajada que desató la locura en casa de los Camoteros al ponerse en posibilidad de sacarle un buen resultado al bicampeón del futbol mexicano, algo que sí lograron al final.

Paulinho entregando el balón a Córdova para el cobro | Imago7

Tras la atajada de Gutiérrez, Paulinho, que antes le había dado el balón a su compañero, trató de contrarrematar sin éxito, ya que de nueva cuenta Gutiérrez salió para impedir que el equipo choricero se fuera al frente en el marcador; así terminó la primera parte y, posteriormente, el partido, ya que no hubo goles en la visita del bicampeón.

Nada para nadie

A pesar de que el partido tuvo una expulsión para Puebla, el Toluca no pudo concretar sus jugadas de peligro, dejando en claro que aún falta mucho camino en el torneo por recorrer.

Ahora, los Diablos tendrán que preparar su partido en contra de Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez para la quinta jornada del certamen, mientras que Puebla regresa a jugar como visitante para enfrentar a los Xolos de Tijuana.