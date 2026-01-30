Puebla vs. Toluca ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026?

El campeón Toluca visita al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para dar inicio a la cuarta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX, en un calendario ajustado por la próxima Copa del Mundo. El conjunto escarlata quiere otra victoria para pelear por el liderato.

La Liga MX reanuda su actividad este fin de semana tras una breve pausa debido a los enfrentamientos amistosos de la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, de cara a la Copa Mundial. Ahora este viernes arranca la actividad de una nueva fecha.

Puebla y Toluca abren la Jornada 4

¿Cómo llegan Puebla y Toluca al encuentro?

El Toluca, actual monarca del futbol mexicano, buscará retomar el liderato del torneo. Antes del parón, los Diablos Rojos empataron sin goles frente a Tigres, un resultado que los hizo ceder la primera posición a las Chivas y ubicarse en el segundo puesto de la tabla. Previamente acumulaba dos triunfos consetivos ilusionando a los fanáticos con el Tricampeonato.

Por su parte, la Franja llega a este compromiso después de una derrota por la mínima diferencia ante Cruz Azul en la fecha anterior. El equipo poblano ocupa la decimocuarta posición con solo tres puntos, producto de una única victoria en sus tres partidos disputados. Dicho triunfo fue en casa, cuando vencieron 2-1 a Mazatlán, aunque repetir la hazaña contra el campeón luce como un desafío considerable.

Historial reciente entre ambos equipos

La balanza histórica se inclina claramente a favor del conjunto escarlata. En 66 enfrentamientos directos, Toluca ha conseguido 34 victorias, mientras que Puebla suma 15 triunfos y han registrado 17 empates.

Toluca domina la serie

Además, los Diablos Rojos mantienen una racha de cuatro partidos sin perder contra la Franja, con tres victorias consecutivas y un empate. La última vez que Puebla logró imponerse fue en el Apertura 2023, con un marcador de 1-0 en el Estadio Nemesio Diez gracias a un gol de Guillermo Martínez.

En su visita más reciente al Estadio Cuauhtémoc, durante el Clausura 2025, Toluca se llevó una contundente victoria por 3-1. En aquella ocasión, con Antonio Mohamed ya en el banquillo choricero y Pablo Guede como técnico poblano, los goles fueron obra de Jesús Gallardo, Paulinho y Alexis Vega.

Puebla vs. Toluca