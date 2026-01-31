Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, no ocultó su frustración por el estado del terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc después del empate 0-0 de su equipo contra Puebla en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Y aunque evitó usarlo como excusa principal, el Turco se sumó a las voces que denuncian las malas condiciones del césped, afirmando que no cumple con los estándares de una liga profesional.

Luis García, portero de Toluca, en Puebla | MEXSPORT

¿Qué dijo Mohamed del Cuauhtémoc?

Con evidente molestia, el estratega del actual Bicampeón de la Liga MX pidió que las autoridades del balompié mexicano revisen el tema del Estadio Cuauhtémoc, que, a su consideración, no cumple con las normas mínimas.

"Es una cancha que no es para nivel profesional. Es difícil entrar con tipos que están entrenados físicamente, poder meter pases precisos es mucho más complicado. Igual el rival hizo un gran partido defensivo, muy bueno, felicitarlos, pero estaría bueno que la Liga vea esto, que se preocupe en cosas más importantes, no en la playera de Toluca, porque no nos dejaron jugar con playera roja", declaró el timonel escarlata, quien asumió su responsabilidad por el empate a cero goles ante La Franja.

"Tampoco hay que achacarle todas las cosas a la cancha, nosotros no jugamos bien. Si nos juegan así en el último tercio, es mucho más difícil porque nosotros no somos un equipo contragolpeador, entonces si los rivales nos reducen los espacios, y si la cancha no está en buen estado, se nos complica más"

Mohamed y su cuerpo técnico | MEXSPORT

Problemas en el Cuauhtémoc

El campo del Estadio Cuauhtémoc, que es compartido por los equipos de Puebla y Cruz Azul, ha sido objeto de críticas constantes desde el inicio del Clausura 2026. Diversos entrenadores, tanto de la Liga MX varonil como femenil, han expresado su preocupación por el riesgo de lesiones que representa para los futbolistas.

Un ejemplo reciente fue la lesión de Faustine Robert, jugadora de Toluca Femenil, durante la Jornada 3 del Clausura 2026. La futbolista tuvo que abandonar el partido al minuto 31 tras un mal apoyo provocado directamente por el mal estado de la cancha.

Respaldo total a Sebastián Córdova

Por otra parte, el técnico argentino defendió a Sebastián Córdova, quien falló un penalti que pudo haberle dado la victoria a los Diablos Rojos. Ante los cuestionamientos sobre por qué el recién llegado cobró la pena máxima teniendo en el campo a especialistas como Paulinho y Jesús Angulo, Mohamed fue claro.