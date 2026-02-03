Albacete vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver los Octavos de Final de la Copa del Rey?

El Albacete se enfrentará al FC Barcelona en un emocionante duelo correspondiente a la Copa del Rey. El encuentro está programado para el 3 de febrero de 2026 en el Estadio Carlos Belmonte. El colegiado designado para dirigir este partido de eliminatoria será José Munuera, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante compromiso copero.

Barcelona visita a Albacete esperando no sufrir el mismo destino que el Real Madrid | AP

El Albacete llega a este encuentro en un momento excepcional, habiendo conseguido cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. Los manchegos vencieron al Real Zaragoza 2-0 el 31 de enero, consiguieron una victoria a domicilio ante el Real Valladolid 0-1 el 24 de enero, y superaron al Cádiz 1-0 el 18 de enero, todos ellos en Segunda División. Su hazaña más destacada fue eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey con un sorprendente 3-2 el 14 de enero. Su único tropiezo reciente fue un empate sin goles ante la Real Sociedad B el 10 de enero.

Por su parte, el Barcelona también atraviesa un gran momento con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los culés vencieron al Elche a domicilio 1-3 el 31 de enero en LaLiga, golearon al FC Copenhague 4-1 el 28 de enero en Champions League, derrotaron al Real Oviedo 3-0 el 25 de enero en liga, y consiguieron una importante victoria europea ante el Slavia Praga 2-4 el 21 de enero. Su única derrota reciente fue ante la Real Sociedad 2-1 el 18 de enero en el campeonato liguero.

Albacete fue autor de la hazaña más grande de esta edición del torneo de su majestad | AP

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos favorece claramente al Barcelona. En sus últimos cuatro duelos oficiales, todos disputados en LaLiga, el conjunto azulgrana ha conseguido cuatro victorias. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 1 de mayo de 2005, con victoria del Barcelona por 2-0. Anteriormente, el 11 de diciembre de 2004, los culés se impusieron por 1-2 en su visita al Carlos Belmonte. El resultado más abultado se produjo el 1 de febrero de 2004, cuando el Barcelona goleó por 5-0 al Albacete. El primer enfrentamiento de esta serie tuvo lugar el 14 de septiembre de 2003, con victoria barcelonista por 1-2 en Albacete.

Albacete buscará eliminar a otro grande de España | AP

