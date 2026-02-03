¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?

El nombre de Robert Oliveras comienza a ganar presencia en especial, en las categorías inferiores de la Selección Mexicana. Con apenas 15 años, el futbolista de las fuerzas básicas del Barcelona ha empezado a llamar la atención por su rendimiento goleador y por su condición de elegibilidad internacional, al contar con raíces mexicanas y españolas.

En los últimos meses, el caso de Oliveras se volvió cada vez más comentado luego de que se diera a conocer que el jugador, actualmente parte de las categorías inferiores del conjunto blaugrana, tiene ascendencia mexicana por parte de su madre.

Robert Oliveras brilla con Barcelona | captura

Doble nacionalidad y seguimiento de la Selección Mexicana

Robert Oliveras nació con la posibilidad de representar a dos países. Su padre es de origen español, mientras que su madre es mexicana, lo que le permite contar con ambas nacionalidades. Bajo el reglamento vigente de la FIFA, esta condición habilita al futbolista a elegir selección, siempre y cuando no haya disputado tres partidos oficiales con una selección mayor y no haya superado los 21 años de edad al momento de un posible cambio.

Desde agosto del año pasado, su proyección no pasó desapercibida para el área de selecciones nacionales menores de México. El director de selecciones menores, Andrés Lillini, ya tuvo contacto con el entorno del jugador con la intención de integrarlo a los procesos juveniles del Tri. Este acercamiento derivó en su participación con la Selección Mexicana Sub-15.

Oliveras aceptó representar a México en el torneo Sub-15 de la Concacaf, competencia que se disputó bajo la dirección técnica de Yasser Corona. En dicho certamen, el mediocampista fue titular y logró marcar gol, sumando minutos importantes en un contexto internacional.

Jugó con la Selección sub 15 de México | IMAGO7

Rendimiento goleador con el Barcelona Sub-16

Más allá del tema de selecciones, Robert Oliveras sigue destacando por su desempeño con el Barcelona. El joven centrocampista se ha convertido en una pieza relevante dentro del equipo Sub-16, categoría en la que ha mostrado una notable capacidad ofensiva pese a su corta edad.

En sus últimos cuatro partidos con el conjunto juvenil del Barcelona, Oliveras ha marcado cuatro goles. Entre estos registros sobresale el doblete que anotó hace dos semanas durante la Alkass International Cup, torneo en el que el equipo culé se impuso 5-2 al Paris Saint-Germain en la final. Posteriormente, el fin de semana pasado volvió a firmar otro doblete, reafirmando su buen momento.

El rendimiento reciente ha colocado a Oliveras como uno de los nombres a seguir dentro de la estructura formativa del club catalán. Su objetivo inmediato es mantenerse como un jugador clave en su categoría y continuar el proceso de crecimiento que le permita ascender dentro de las fuerzas básicas del Barcelona, con la meta a largo plazo de debutar con el primer equipo.