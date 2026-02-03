Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"

César Araújo llega a complementar el medio campo felino | IG: @cesararauj5
Ricardo Olivares 00:44 - 03 febrero 2026
Los felinos ya cuentan con su nuevo refuerzo de cara al resto del Clausura 2026

El mediocampista uruguayo, César Araújo, llegó a la ciudad de Monterrey para incorporarse a Tigres, donde realizará las pruebas físicas y médicas y estampar su firma como jugador auriazul.

Araújo es nuevo jugador de Tigres | IG: @cesararauj5

¿Qué dijo a su llegada?

“Me siento feliz de llegar acá. Con mucha ilusión, con ganas de trabajar, de seguir creciendo. La verdad estoy muy feliz.

El ex del Orlando City, habló sobre el manejo de la presión en una de las plazas más futboleras de México.

Guido Pizarro suma a un jugador a su medio campo | Imago7

Un nuevo comienzo con ilusión

“Trabajo con mucho sacrificio. Con ganas de mejorar siempre y tratar de mejorar los resultados, vengo a sumar y aportar mi granito de arena para ganar.”

Por último, Araújo reconoció el conocimiento que tenía sobre la institución de Tigres en el futbol mexicano.

Araújo ha sido seleccionado uruguayo | IG: @cesararauj5

"Vengo a un equipo muy grande, vine dos veces a jugar al Volcán y quedé impactado con la gente y el estadio, tuve noches soñadas cada que venía a jugar acá.”

