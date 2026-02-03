César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
El mediocampista uruguayo, César Araújo, llegó a la ciudad de Monterrey para incorporarse a Tigres, donde realizará las pruebas físicas y médicas y estampar su firma como jugador auriazul.
¿Qué dijo a su llegada?
“Me siento feliz de llegar acá. Con mucha ilusión, con ganas de trabajar, de seguir creciendo. La verdad estoy muy feliz.”
El ex del Orlando City, habló sobre el manejo de la presión en una de las plazas más futboleras de México.
Un nuevo comienzo con ilusión
“Trabajo con mucho sacrificio. Con ganas de mejorar siempre y tratar de mejorar los resultados, vengo a sumar y aportar mi granito de arena para ganar.”
Por último, Araújo reconoció el conocimiento que tenía sobre la institución de Tigres en el futbol mexicano.
"Vengo a un equipo muy grande, vine dos veces a jugar al Volcán y quedé impactado con la gente y el estadio, tuve noches soñadas cada que venía a jugar acá.”