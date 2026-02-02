OFICIAL: Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid

Nuevo mexicano Colchonero. El último día del mercado de transferencias en Europa dejó una gran noticia para el balompié nacional, pues el Atlético de Madrid hizo el anuncio oficial del joven talento mexicano, Obed Vargas, quién llega al futbol europeo procedente del Seattle Sounders de la MLS.

Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid | MEXSPORT

BIENVENIDO, OBED VARGAS

Por medio de las redes oficiales del club, la institución Colchonera le dio la bienvenida a Obed, quién se convierte en el quinto futbolista mexicano en fichar con el Atleti, luego de Hugo Sánchez, Luis García. Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030.

Con su llegada al Atlético de Madrid comienza su primera experiencia profesional en Europa.

Diversos reportes indicaban que había varios clubes de Europa interesados en firmar a Obed Vargas este mercado de transferencias invernal, sin embargo, el mexicano se decantó por el Atlético de Madrid y llega en compra definitiva firmando por cinco años de contrato, lo que lo vincula al club hasta el verano del 2030

SE QUEDA EN EL ATLETI

Fuentes en Europa señalaban que tras firmar con el Atlético de Madrid, Obed Vargas sería cedido a otro equipo de LaLiga por lo que resta de temporada para que el mexicano pudiera adaparse de mejor manera al futbol de España, sin embargo, esto habría sido uno de los cambios de último minuto antes de firmar su contrato.

Obed Vargas no saldrá del Atleti y peleará por tener minutos en el equipo Colchonero en lo que resta de la temporada 2025-26

Obed Vargas en su paso por Seattle | SoundersFC

DE EUROPA AL MUNDIAL

La llegada de Obed Vargas al futbol europeo no solo será un paso importante en su carrera a largo plazo, sino también podría tener impacto inmediato en sus aspiraciones para formar parte de la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.