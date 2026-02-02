Ahora Salinas de Gortari y Salinas Pliego son relacionados con Jeffrey Epstein

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego aparece mencionado en una serie de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein , el financiero estadounidense acusado de operar una red de abuso sexual y fallecido en prisión en 2019. La información forma parte de archivos judiciales liberados recientemente en Estados Unidos como parte de un proceso de transparencia ordenado por tribunales federales.

Ricardo Salinas Pliego aparece mencionado en documentos judiciales liberados en Estados Unidos relacionados con el caso Jeffrey Epstein./ AP

De acuerdo con los registros difundidos, el nombre de Salinas Pliego figura en al menos 26 documentos , principalmente en correos electrónicos y listas de contactos. Estas menciones no corresponden a investigaciones penales ni a señalamientos directos, sino a comunicaciones dentro del círculo social y empresarial que rodeaba a Epstein.

Los documentos muestran que varios correos fueron enviados por John Brockman , fundador de la plataforma intelectual Edge, quien organizaba encuentros privados y cenas exclusivas con empresarios, científicos y líderes de opinión. En ese contexto, Salinas Pliego aparece como uno de los posibles invitados a eventos sociales en Estados Unidos.

Los archivos corresponden a correos electrónicos y listas de contactos; Hasta ahora no existe evidencia pública que vincule al empresario con delitos./ FB: Ricardo Salinas

En las mismas comunicaciones también se mencionan figuras internacionales del ámbito empresarial y tecnológico, lo que sugiere que Epstein mantenía contacto con personajes influyentes de distintos países. La sola aparición de nombres en estos archivos no implica que las personas asistieran a las reuniones ni que mantuvieran una relación personal directa con el financiero.

Hasta el momento, no existe evidencia pública que confirme que Ricardo Salinas Pliego haya participado en reuniones organizadas por Epstein , ni que haya respondido a los correos en los que se le menciona. Tampoco hay registros judiciales que lo vinculen con actividades ilícitas o investigaciones relacionadas con el caso.

En conclusión, la mención de Ricardo Salinas Pliego en los archivos de Jeffrey Epstein se limita a registros documentales de comunicación y agendas, sin que exista hasta ahora ninguna acusación formal, investigación penal o prueba que lo vincule con los delitos cometidos por el financiero estadounidense .