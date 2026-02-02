Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ahora Salinas de Gortari y Salinas Pliego son relacionados con Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein fue acusado de encabezar una red de abuso sexual y falleció en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:55 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La publicación de estos archivos forma parte de una exigencia legal de transparencia en EE-UU.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego aparece mencionado en una serie de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein , el financiero estadounidense acusado de operar una red de abuso sexual y fallecido en prisión en 2019. La información forma parte de archivos judiciales liberados recientemente en Estados Unidos como parte de un proceso de transparencia ordenado por tribunales federales.

Ricardo Salinas Pliego aparece mencionado en documentos judiciales liberados en Estados Unidos relacionados con el caso Jeffrey Epstein./ AP

De acuerdo con los registros difundidos, el nombre de Salinas Pliego figura en al menos 26 documentos , principalmente en correos electrónicos y listas de contactos. Estas menciones no corresponden a investigaciones penales ni a señalamientos directos, sino a comunicaciones dentro del círculo social y empresarial que rodeaba a Epstein.

Los documentos muestran que varios correos fueron enviados por John Brockman , fundador de la plataforma intelectual Edge, quien organizaba encuentros privados y cenas exclusivas con empresarios, científicos y líderes de opinión. En ese contexto, Salinas Pliego aparece como uno de los posibles invitados a eventos sociales en Estados Unidos.

Los archivos corresponden a correos electrónicos y listas de contactos; Hasta ahora no existe evidencia pública que vincule al empresario con delitos./ FB: Ricardo Salinas

En las mismas comunicaciones también se mencionan figuras internacionales del ámbito empresarial y tecnológico, lo que sugiere que Epstein mantenía contacto con personajes influyentes de distintos países. La sola aparición de nombres en estos archivos no implica que las personas asistieran a las reuniones ni que mantuvieran una relación personal directa con el financiero.

Hasta el momento, no existe evidencia pública que confirme que Ricardo Salinas Pliego haya participado en reuniones organizadas por Epstein , ni que haya respondido a los correos en los que se le menciona. Tampoco hay registros judiciales que lo vinculen con actividades ilícitas o investigaciones relacionadas con el caso.

En conclusión, la mención de Ricardo Salinas Pliego en los archivos de Jeffrey Epstein se limita a registros documentales de comunicación y agendas, sin que exista hasta ahora ninguna acusación formal, investigación penal o prueba que lo vincule con los delitos cometidos por el financiero estadounidense .

La liberación de documentos forma parte de un proceso de transparencia ordenado por tribunales federales en Estados Unidos./ AP
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions